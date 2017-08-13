مساهل يستقبل السفير الجديد لفيدرالية روسيا بالجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ،الاثنين، بالجزائر العاصمة السيد إيغور بيلياييف الذي سلم له نسخا عن أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لفيدرالية روسيا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" حسبما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.