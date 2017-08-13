11 قتيلاً في انفجار سيارة مفخخة شرق بغداد

أفادت مصادر أمنية وطبية، أن 11 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 26 آخرون بجروح، الاثنين، في انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة في مدينة الصدر، ذات الغالبية الشيعية في شرق بغداد، كما نقلت وكالة فرانس برس.

وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة لفرانس برس، أن "سيارة مفخخة انفجرت في داخل سوق لبيع الخضار في مدينة الصدر ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً إصابة 26 بجروح".

ووقع الانفجار حوالي العاشرة والنصف صباحاً (07:30 ت.غ) قرب سوق بيع الخضار الرئيسي في منطقة جميلة الواقعة في مدينة الصدر.

وأشار ضابط الشرطة إلى وجود عدد من عناصر الأمن بين القتلى والجرحى، بدون الإشارة إلى تفاصيل إضافية.

وأدى الانفجار إلى دمار كبير داخل السوق حيث تناثرت البضائع على الأرض واختلطت بدماء الضحايا، حسب ما أفاد مصور فرانس برس الذي وصل إلى موقع التفجير.

وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة حول المكان فيما باشرت سيارات مختلفة رفع آثار الدمار الذي سببه الانفجار بما يشمل هياكل سيارات مدمرة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفيات الإمام علي والصدر العام، كلاهما في مدينة الصدر، حصيلة الضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يحمل بصمات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتعد مدينة الصدر أبرز وأكبر الأحياء الشيعية في بغداد، ويشارك عدد كبير من أبنائها في قوات الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانب قوات الأمن لمحاربة تنظيم "داعش".

وتزامن الهجوم مع تنفيذ القوات العراقية، بدعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، عملية كبيرة لاستعادة السيطرة على قضاء تلعفر أحد آخر أكبر معاقل تنظيم "داعش" في محافظة نينوى، شمال العراق.