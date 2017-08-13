خطيب الجامع الأموي في دمشق: من فاته الوقوف في عرفات فليقف على جبل قاسيون!

تداول نشطاء على الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو لخطيب وإمام المسجد الأموي في دمشق "مأمون رحمة" وهو يدعو السوريين الذين فاتهم الحج هذا العام والأعوام السابقة إلى الوقوف بجبل قاسيون، كما نقل موقع "هاف بوست عربي"، الاثنين.

وقال رجل الدين المقرب من رئيس النظام السوري بشار الأسد في خطبة الجمعة الماضية: "أقول من فاته الوقوف على جبل الرحمة في عرفات، فليقف على جبل الانتصار والعزة والكبرياء، جبل قاسيون" في دمشق.

وواصل الخطيب خطبته قائلاً: "ومن فاته الطواف والسعي بين الصفا والمروة، تعال أيها المسلم، أيها العربي، أيها السوري، تعال لنسعى جميعاً على بيوت الشهداء والجرحى لنطوف بينهم وعندهم"، وفقاً لـ"هاف بوست عربي".

ولم يكتف الخطيب رحمة بهذه الدعوات، فقبل ذلك استدل بأقوال للزعيم النازي أدولف هتلر حول التقدم والحضارة في معرض إلقاءه خطبة الجمعة في جامع بني أمية الكبير في دمشق القديمة !.

وكان جبل قاسيون قبل سنوات الحرب متنزهاً لسكان دمشق لإطلاله على دمشق وغوطتها إلا أنه تحول منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 إلى ثكنة عسكرية محصنة بالحواجز، كواحدة من أهم القواعد العسكرية التي تقصف منها الصواريخ المدمرة على أحياء دمشق المعارضة وريف دمشق، لا سيما مناطق شرق العاصمة وجنوبها.

ولاقت دعوة إمام الجامع الأموي استياءً من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي.

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