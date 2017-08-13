24 سبتمبر آخر أجل لإيداع ملفات الترشح بالولايات

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تاريخ 24 سبتمبر المقبل لاختتام عملية إيداع ملفات الترشح على مستوى المصالح المختصة بكل ولاية، وهذا بعد انطلاق عملية سحب الوثائق وتكوين الملفات يوم السبت 26 أوت الجاري .

وحسب بيان لوزارة الداخلية – نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الإثنين - فإنه بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة من أجل انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، يتعين على الراغبين للترشح لهذه الاستحقاقات سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف الترشح وإيداعه وهذا في الفترة الممتدة من 26 أوت حتى 24 سبتمبر المقبل في منتصف الليل، وهذا بالمصالح المختصة بالولاية، حيث تسلم الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 16 و30 دقيقة ماعدا يوم الجمعة، حيث تتم عملية إيداع قوائم الترشيحات على مستوى المصالح المختصة في الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك، من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب مقابل وصل استلام.