سيناريو تبسة كاد يتكرر بعد مهاجمة الشرطة بخنجر مصباح الهاتف ينقذ شابة من مختطفيها بتلمسان

جنّب التحرك السريع لعناصر الأمن بولاية تلمسان، ويقظة عناصرها، ليلة الأحد، تكرار الكارثة التي وقعت منذ أيام قليلة بولاية تبسة، والتي توفي خلالها شرطي خلال تأدية مهامه.

قضية الحال جرت وقائعها في حدود الساعة التاسعة ليلا، حيث تقدّم سائق سيارة أجرة أمام مقر الأمن الحضري الخامس بتلمسان، لتقديم شكوى، أكد خلالها أن فتاة في العشرينيات من العمر، كان بصدد نقلها تعرّضت لاختطاف من طرف شابين، حيث وبعد توقفه تقدما منه، وهما يحملان خنجرين، فتحا باب السيارة عنوة وأخرجا الفتاة تحت طائلة التهديد، قبل أن يرغماها على مرافقتهما على متن سيارة من نوع "هيونداي" انطلقت بسرعة مفرطة.

وعلى الفور بعد تلقي الشكوى، تمّ تسخير كل وحدات الشرطة العاملة في الميدان، وتكثيف الأبحاث والتحريات من أجل توقيف الجناة وتحرير الفتاة. وكللّت التعزيزات الأمنية بتوقيف شاب يبلغ من العمر 23 سنة، بالقرب من عمارة في طور الإنجاز على مستوى حي أوجليدة كان في حالة سكر متقدمة، وخلال تفتيشه ضبط بحوزته خنجر من نوع "كلونداري"، من نفس النوع المستعمل في عملية الاختطاف، كما أن تطابق مواصفاته مع تلك المقدمة من طرف سائق سيارة الأجرة، جعلت عناصر الأمن في قمة يقظتهم وتركيزهم، وهو الأمر الذي مكّنهم من التقاط إشارات ضوئية قادمة من الطابق الرابع للعمارة، أين كانت الفتاة المختطفة تلوح لهم من خلال مصباح هاتف نقال.

لتستجيب عناصر الأمن لطلبات النجدة، وتقوم بمداهمة العمارة، أين حاول المجرم البالغ من العمر 27 سنة، مباغتة عناصر الأمن مستغلا الظلام الدامس، حيث كان في حالة هيستيريا وفي حالة متقدمة من السكر، إذ راح يلوح بالخنجر، قبل أن يتم التحكم فيه بصعوبة بالغة وإخضاعه. حيث كانت بقع من الدم تغطي يديه ووجهه، بعد أن قاومته الضحية، ومنعته من إشباع نزواتها. لتنتهي القصة الدراماتيكية نهاية سعيدة، بعد عودة الفتاة المختطفة سالمة، وتوقيف المتورطين في الجريمة من دون تسجيل أية إصابات ليحالا على قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان، الذي يواصل التحقيق معهما، قبل الفصل في قضيتهما وتوجيه الاتهامات المستحقة عن الجرم المنسوب.