جاءت الإطلالة الإعلامية الأولى لعبد المجيد مناصرة عقب اختياره رئيسا جديدا لحركة مجتمع السلم وبعد تنفيذ "مشروع الوحدة"، عبر قناة "الشروق نيوز" وتحديدا في برنامج "الحدث"، الأحد، حيث كشف الوزير الأسبق للصناعة وإعادة الهيكلة عن خطابه الذي يبدو أكثر هدوءا وابتعادا عن المرحلة السابقة التي قاد فيها عبد الرزاق مقري تركة الشيخ محفوظ نحناح بل وأقرب حتى من السلطة مثلما يرى العديد من المتابعين!
ورغم أن مناصرة يرفض بتاتا "هذه التهمة" ويرد متسائلا: أين القرب من السلطة هنا؟ ومن يحدد تلك المسافة إن كانت قربا أو ابتعادا؟ قبل أن يوضح: "الاختلاف بيني وبين طريقة مقري في التسيير أمر عادي جدا بل ومطلوب، فلكل اجتهاده وطريقته الخاصة ورؤيته للأحداث لكننا نتفق جميعا على رؤية واحدة للعمل السياسي".
وتمسك مناصرة بمعارضته لمعظم الإجراءات التي اتخذها الوزير الأول المقال عبد المجيد تبون، وتحديدا ما تعلق منها برخص الاستيراد وأيضا بإنشاء مفتشية عامة للمراقبة على مستوى الوزارة الأولى، حيث قال مناصرة: "ما فائدة مفتشية للمراقبة على مستوى الوزارة الأولى؟ وما الغاية من وجود رخص للاستيراد؟ إن العملية برمتها عبارة عن بيروقراطية، أحسن أويحيى فعلا بإلغائها مثبتا أنه أكثر خبرة في منصبه.. لقد كان تبون بيروقراطيا فاشلا في دفاعه وتنفيذه لبرنامج الرئيس بوتفليقة، ولم يأخذنا بقراراته إلا إلى مزيد من الصدام".
مناصرة يشكك في كل نوايا تبون، ويعتقد أن المسألة لا تخرج عن "ممارسة الشعبوية" بل ويزعم امتلاك معلومات مؤكدة أن "الرئاسة كانت غاضبة عليه منذ فترة"، وإن كان يربط بين إقالته وعودة أويحيى وكل ما يحدث حولهما بما يسميه رهانات 2019، "الواضح أن هنالك تخبطا على مستوى اتخاذ القرار، والسلطة تبحث عن تجديد نفسها بمناسبة الرئاسيات المقبلة، وفي حال لم يحدث أي طارئ غيبي فإننا ذاهبون سواء إلى عهدة خامسة للرئيس أو إلى سيناريو شبيه أو قريب من ذلك"، وعن دور الجيش، يطالب مناصرة بحضور هذا الأخير كضامن أو مرافق لأي اتفاق سياسي قد يخرج البلد من الأزمة" موضحا: "جميعنا يعلم دور الجيش في صناعة القرار بالجزائر، ولا يمكن إلا التعامل مع الأمر بواقعية لكن بعيدا عن المزايدات أو محاولة جرّ هذه المؤسسة نحو سجالات سياسية".
الوزير الأسبق الذي عمل مع حكومة أويحيى ينفي عن هذا الأخير امتلاكه لفلسفة اقتصادية معينة قد تجعله يتحرش بالعدالة الاجتماعية أو بدعم المواطنين "فلا أحد من رؤساء الحكومات سواء كان أويحيى أم غيره يمتلك رؤية اقتصادية بل إن الجميع ينفذ توجيهات الرئيس" قبل أن ينفي أيضا وجود عامل خارجي يؤثر في قرارات البلد: "ليست فرنسا من يصنع الرؤساء في الجزائر، لا يجب تضخيم الأمر" تماما مثلما يرفض تضخيم "دور رجال الأعمال في رسم السياسات" قائلا: "نحن لم نصل بعد إلى مرحلة مبارك في مصر، فرجال الأعمال عندنا لم يصبحوا وزراء بعد وإن كانوا يؤثرون على الوزراء ويبحثون عن استمالتهم".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1برلمانيون ومسؤولون ومستثمرون في قلب فضيحة كبرى
2بومدين جمّد "الحزب الحاكم" وجعلهُ جثة وهيكلاً بلا روح!
3بن غبريط تأمر مديري التربية بالنزول للمدارس
4بن غبريط تجري حركة تغيير في سلك مديري التربية
5السياحة في بلادنا لابدّ أن تأخذ بعدا وطنيا دوليا
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
الروائي رشيد بوجدرة ورفاقه
صالح عوض
هل نحن عنصريون؟
محمد الهادي الحسني
تهنئة، وشكر، وتحية
صالح عوض
السودان والتطبيع
صالح عوض
تغير المواقع في ترتيب المعادلة الفلسطينية
عمار يزلي
شوارب.. قطط!
محمد حمادي
هذيان بكل الألوان؟!
حبيب راشدين
انهيار أسطورة نهاية التاريخ
عبد الناصر
ماذا ينقصنا عن تونس؟
سليم قلالة
ما هذا التخريف؟
الفيديو
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
المنتخب الوطني المحلي.. مسؤولية مشتركة في إخفاق "شان 2018"!
أم غيورة تحاول شنق رضيعها لتلفت اهتمام زوجها!
هذه تبريرات ألكاراز وقائد المنتخب بعد هزيمة ليبيا!
المشاركة الجزائرية في بطولة العالم لألعاب القوى.. مسار آخر يدق في نعش رياضتنا!
مناصرة يؤكد "اختلافه" مع مقري.. يتحدث عن "مرافقة" الجيش ويكشف عبر "الشروق نيوز":
"تبون بيروقراطي، أويحيى أكثر خبرة منه.. ولا تأثير كبيرا لفرنسا أو رجال الأعمال في الجزائر"!
يوسف الحاج
جاءت الإطلالة الإعلامية الأولى لعبد المجيد مناصرة عقب اختياره رئيسا جديدا لحركة مجتمع السلم وبعد تنفيذ "مشروع الوحدة"، عبر قناة "الشروق نيوز" وتحديدا في برنامج "الحدث"، الأحد، حيث كشف الوزير الأسبق للصناعة وإعادة الهيكلة عن خطابه الذي يبدو أكثر هدوءا وابتعادا عن المرحلة السابقة التي قاد فيها عبد الرزاق مقري تركة الشيخ محفوظ نحناح بل وأقرب حتى من السلطة مثلما يرى العديد من المتابعين!
تغطيات ذات صلة
"تبون بيروقراطي، أويحيى أكثر خبرة منه.. ولا تأثير كبيرا لفرنسا أو رجال الأعمال في الجزائر"!
24 سبتمبر آخر أجل لإيداع ملفات الترشح بالولايات
هذه المزايا التي توفرها رخصة البناء الإلكترونية
نهاية سعيدة لمأساة الحجاج المتأخرين
السياحة في بلادنا لابدّ أن تأخذ بعدا وطنيا دوليا
ورغم أن مناصرة يرفض بتاتا "هذه التهمة" ويرد متسائلا: أين القرب من السلطة هنا؟ ومن يحدد تلك المسافة إن كانت قربا أو ابتعادا؟ قبل أن يوضح: "الاختلاف بيني وبين طريقة مقري في التسيير أمر عادي جدا بل ومطلوب، فلكل اجتهاده وطريقته الخاصة ورؤيته للأحداث لكننا نتفق جميعا على رؤية واحدة للعمل السياسي".
وتمسك مناصرة بمعارضته لمعظم الإجراءات التي اتخذها الوزير الأول المقال عبد المجيد تبون، وتحديدا ما تعلق منها برخص الاستيراد وأيضا بإنشاء مفتشية عامة للمراقبة على مستوى الوزارة الأولى، حيث قال مناصرة: "ما فائدة مفتشية للمراقبة على مستوى الوزارة الأولى؟ وما الغاية من وجود رخص للاستيراد؟ إن العملية برمتها عبارة عن بيروقراطية، أحسن أويحيى فعلا بإلغائها مثبتا أنه أكثر خبرة في منصبه.. لقد كان تبون بيروقراطيا فاشلا في دفاعه وتنفيذه لبرنامج الرئيس بوتفليقة، ولم يأخذنا بقراراته إلا إلى مزيد من الصدام".
مناصرة يشكك في كل نوايا تبون، ويعتقد أن المسألة لا تخرج عن "ممارسة الشعبوية" بل ويزعم امتلاك معلومات مؤكدة أن "الرئاسة كانت غاضبة عليه منذ فترة"، وإن كان يربط بين إقالته وعودة أويحيى وكل ما يحدث حولهما بما يسميه رهانات 2019، "الواضح أن هنالك تخبطا على مستوى اتخاذ القرار، والسلطة تبحث عن تجديد نفسها بمناسبة الرئاسيات المقبلة، وفي حال لم يحدث أي طارئ غيبي فإننا ذاهبون سواء إلى عهدة خامسة للرئيس أو إلى سيناريو شبيه أو قريب من ذلك"، وعن دور الجيش، يطالب مناصرة بحضور هذا الأخير كضامن أو مرافق لأي اتفاق سياسي قد يخرج البلد من الأزمة" موضحا: "جميعنا يعلم دور الجيش في صناعة القرار بالجزائر، ولا يمكن إلا التعامل مع الأمر بواقعية لكن بعيدا عن المزايدات أو محاولة جرّ هذه المؤسسة نحو سجالات سياسية".
الوزير الأسبق الذي عمل مع حكومة أويحيى ينفي عن هذا الأخير امتلاكه لفلسفة اقتصادية معينة قد تجعله يتحرش بالعدالة الاجتماعية أو بدعم المواطنين "فلا أحد من رؤساء الحكومات سواء كان أويحيى أم غيره يمتلك رؤية اقتصادية بل إن الجميع ينفذ توجيهات الرئيس" قبل أن ينفي أيضا وجود عامل خارجي يؤثر في قرارات البلد: "ليست فرنسا من يصنع الرؤساء في الجزائر، لا يجب تضخيم الأمر" تماما مثلما يرفض تضخيم "دور رجال الأعمال في رسم السياسات" قائلا: "نحن لم نصل بعد إلى مرحلة مبارك في مصر، فرجال الأعمال عندنا لم يصبحوا وزراء بعد وإن كانوا يؤثرون على الوزراء ويبحثون عن استمالتهم".