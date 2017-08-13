الدخان الكثيف غطى محيط المطار الدولي حريق مهول بمصنع للعطور بالمنطقة الصناعية في واد السمار

شبّ حريق كبير في حدود الثانية زوالا من نهار الإثنين، في مصنع للعطور بالمنطقة الصناعية بواد السمار، مخلفا خسائر مادية كبيرة، في وقت لم تسجل أي خسائر بشرية.

وأكد المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية، الملازم كمال صادق، في اتصال مع "الشروق"، الإثنين، أن الحريق الذي اندلع بمصنع للعطور والذي يتواجد على مسافة قريبة جدا من معرض السيارات " رونو" بالمنطقة الصناعية بواد السمار، اندلع على الساعة الثانية زوالا، وسخرت مديرية الحماية المدنية امكانيات كبيرة لاحتواء الحريق، حيث حضرت إلى مكان الحريق 8 شاحنات اطفاء، خمس سيارات إسعاف، وشاحنتي الجر الميكانيكي، اضافة إلى امكانيات الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

وعن الخسائر الأولية المسجلة، أوضح الملازم الأول، أن الخسائر ستتحدد بعد الانتهاء من إخماد الحريق، ولكن يبدو حسب ألسنة النيران، وجود خسائر مادية معتبرة، فيما لا تزال أسباب الحريق مجهولة، وستكشف بعد انتهاء التحريات الأمنية.

ولتواجد مصنع العٌطور، بالمنطقة الصناعية لواد السمار القريبة من محيط المطار الدولي هواري بومدين، أكّد شهود عيان كانوا يتواجدون داخل المطار، عن تفاجئهم بتصاعد دخان كثيف من مكان قريب بالمطار، ومتخوفين من وجود حريق داخل المطار، ليكتشف المسافرون بعد وصول سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية تباعا، باندلاع الحريق بالمنطقة الصناعية القريبة. فيما تخوف المسافرون من حدوث تذبذب في موعد الرحلات، جراء التصاعد الكثيف للدخان في محيط المطار.