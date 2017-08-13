أكّدت المؤسسة الوطنية لتسويق و توزيع المنتوجات البترولية (نفطال) أنّ جميع محطات الوقود التابعة لها عبر التراب الوطني ستبقى مفتوحة وتضمن التموين بالوقود بشكل عادي خلال عيد الأضحى المصادف ليومي الجمعة والسبت.
وحسبما أفاد به بيان شركة نفطال، الإثنين، فسيتم التموين بالمنتوجات البترولية خلال أيام عيد الأضحى المبارك على غرار باقي أيام السنة وذلك عبر جميع محطات توزيع الوقود ونقاط البيع التابعة لنفطال 24سا/24 في كامل التراب الوطني.
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عبر جميع المحطات ونقاط البيع التابعة للشركة
"نفطال" تضمن التموين بالوقود خلال أيام عيد الأضحى
إ. ب
أكّدت المؤسسة الوطنية لتسويق و توزيع المنتوجات البترولية (نفطال) أنّ جميع محطات الوقود التابعة لها عبر التراب الوطني ستبقى مفتوحة وتضمن التموين بالوقود بشكل عادي خلال عيد الأضحى المصادف ليومي الجمعة والسبت.
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وحسبما أفاد به بيان شركة نفطال، الإثنين، فسيتم التموين بالمنتوجات البترولية خلال أيام عيد الأضحى المبارك على غرار باقي أيام السنة وذلك عبر جميع محطات توزيع الوقود ونقاط البيع التابعة لنفطال 24سا/24 في كامل التراب الوطني.