انتخب الاتحاد الوطني للفنانين ومهنيي العرض، مكتبه التنفيذي المكون من كل من مصطفى لعريبي رئيسا، سميرة صحراوي أمينا عاما، يوسف سحايري أمينا للمال، العربي لكحل نائبا للرئيس، عبد النور شلوش نائبا للرئيس، أحمد رزاق نائبا للرئيس، العربي قشي وعزيز بوكروني وعدلان بخوش ومصطفى نجاي وبوحجر بودشيش ..أعضاء، وهذا بعد الاجتماع الذي احتضنه أمس الأول المركز الثقافي عز الدين مجوبي بالعاصمة.
أوضح رئيس الاتحاد مصطفى لعريبي لـ"لشروق" أن التنظيم الجديد هو عبارة عن جمعية وليس نقابة، هدفه إشراك الفنانين في الفعل الثقافي وتفعيل دورهم على الساحة ولا يحمل أي صبغة مطلبية، نافيا أن يكون للتنظيم الجديد أي طابع نقابي، وأضاف لعريبي للشروق أن الهيكل الفني الجديد الذي ينتظر الحصول على الاعتماد الإداري قبل الانطلاق الرسمي في نشاطاته جاء بعد مشاورات جمعت العديد من الأسماء الفنية، وهو حصيلة اجتماعات ونقاشات بين مختلف الفنانين في العاصمة ووهران ومستغانم، استغرقت مدة سنة كاملة لضبط إطارها الذي انتهى أمس بانتخاب المكتب بعد اجتماع قال مصطفى لعريبي أنه جمع فنانين من مختلف ولايات الوطن، مؤكدا في الوقت الحالي أنه الناطق الرسمي باسم التنظيم إلى حين استكمال إجراءات اعتماده الرسمي وعقد ندوة صحفية لتقديم برنامجه. وأعرب رئيس الاتحاد عن أمله في أن يكون التنظيم الثقافي الجديد إضافة نوعية للمشهد ويترك بصمته، خاصة وانه فضاء يقول لعريبي مفتوح لمختلف الفنانين ولا يقتصر فقط على الممثلين.
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التنظيم ليس نقابة ولا يحمل أي صبغة مطلبية
مصطفى لعريبي رئيس الإتحاد الوطني للفنانين ومهنيي العرض
زهية.م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
انتخب الاتحاد الوطني للفنانين ومهنيي العرض، مكتبه التنفيذي المكون من كل من مصطفى لعريبي رئيسا، سميرة صحراوي أمينا عاما، يوسف سحايري أمينا للمال، العربي لكحل نائبا للرئيس، عبد النور شلوش نائبا للرئيس، أحمد رزاق نائبا للرئيس، العربي قشي وعزيز بوكروني وعدلان بخوش ومصطفى نجاي وبوحجر بودشيش ..أعضاء، وهذا بعد الاجتماع الذي احتضنه أمس الأول المركز الثقافي عز الدين مجوبي بالعاصمة.
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أوضح رئيس الاتحاد مصطفى لعريبي لـ"لشروق" أن التنظيم الجديد هو عبارة عن جمعية وليس نقابة، هدفه إشراك الفنانين في الفعل الثقافي وتفعيل دورهم على الساحة ولا يحمل أي صبغة مطلبية، نافيا أن يكون للتنظيم الجديد أي طابع نقابي، وأضاف لعريبي للشروق أن الهيكل الفني الجديد الذي ينتظر الحصول على الاعتماد الإداري قبل الانطلاق الرسمي في نشاطاته جاء بعد مشاورات جمعت العديد من الأسماء الفنية، وهو حصيلة اجتماعات ونقاشات بين مختلف الفنانين في العاصمة ووهران ومستغانم، استغرقت مدة سنة كاملة لضبط إطارها الذي انتهى أمس بانتخاب المكتب بعد اجتماع قال مصطفى لعريبي أنه جمع فنانين من مختلف ولايات الوطن، مؤكدا في الوقت الحالي أنه الناطق الرسمي باسم التنظيم إلى حين استكمال إجراءات اعتماده الرسمي وعقد ندوة صحفية لتقديم برنامجه. وأعرب رئيس الاتحاد عن أمله في أن يكون التنظيم الثقافي الجديد إضافة نوعية للمشهد ويترك بصمته، خاصة وانه فضاء يقول لعريبي مفتوح لمختلف الفنانين ولا يقتصر فقط على الممثلين.