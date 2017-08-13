3 أغان من ألحان نوبلي فاضل.. ريم غزالي لـ"الشروق": انتظروني في دور صحفية في رمضان 2018

كشفت ريم غزالي لـ "الشروق"، من العاصمة الأردنية عمان، حيث هي حاليا لتنفيذ بعض الأعمال الفنية وتصوير بعض البرامج واللقاءات، عن مشروع مسلسل جزائري من بطولتها سيُبث خلال رمضان 2018، وألبوم من 12 أغنية تعاونت فيه مع الموسيقار نوبلي فاضل، إلى جانب مشروع فيلم سينمائي مع مخرج شاب قالت بأنه سيكون مفاجأة في كل شيء.

ريم التي أطلت خلال الشهر الفضيل عبر الكاميرا الخفية "الواعرة" وأيضا بدور السلطانة هُيام في "عاشور العاشر2" على شاشة "الشروق TV"، قالت إن النوم أضحى بالنسبة إليها "ضياع وقت"!! لأنها في الفترة الحالية لا تكاد تخلد إلى الراحة لأجل التحضير لأكثر من عمل فني جديد: "حاليا أنام نحو نصف ساعة فقط في اليوم لأجدد الطاقة كما كان يفعل شكسبير" (تضحك). كاشفة عن مسلسل درامي ستتعاون فيه مع المؤلفة زهرة لعجايمي التي سبق أن قدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة على غرار "دموع القلب" و"حُب في قفص الاتهام"، وذلك تحسبا لبثه خلال شهر رمضان المبارك 2018. لتضيف ريم لـ "الشروق": "في المسلسل الأول أجسد دور صحفية وهو دور جديد عليّ تماما، كما يوجد مشروع عمل ثان نعمل على الانتهاء من تحضيره الآن ويندرج ضمن نوعية مسلسلات الفانتستيك كوميدي، حيث سأجسد فيه شخصية غريبة.. كل هذا إلى جانب مسلسل أردني سيصور بالإمارات، وهذا يعني أن أجندتي الفنية ستكون مزدحمة حتى شهر أفريل 2018".

وعن جديدها الغنائي، اعترفت نجمة "ستار أكاديمي3" بأن دخولها مجال الإنتاج والإخراج والتمثيل خلال السنتين الماضيتين، جعلها مقصّرة جدا تجاه الغناء، معلنة عن ألبوم جديد من 12 أغنية فرغت من تسجيله مؤخرا، منها 3 أغان من ألحان الموسيقار نوبلي فاضل سُجلت ووُزعت بلبنان، على أن يحمل الألبوم- تضيف ريم- لهجات مختلفة منها اللبناني والمصري واللهجة البيضاء. كما ستصوّر أغنية منه في الجزائر من إنتاج شركة "باديدو" للإنتاج والتوزيع الفني. علما أن "غزالي" كانت قد خضعت لجلسة تصوير و"رولوكينغ" (تغيير الشكل الخارجي) بصالون عماد بازي بالفورزيزن في عمان بالأردن، خاصة بغلاف ألبومها الجديد.