5 قتلى في حادثي سير بتيزي وزو

لفظ مساء الأحد في حدود العاشرة ليلا، 4 شباب أنفاسهم الأخيرة في حادث مروع عرفته مدينة تيزي وزو في منطقة واد عيسي، حين هوت بهم سيارة نفعية من أعلى الجسر المتواجد بالطريق السريع إلى الوادي، حيث بترت أعضاء بعضهم لشدة الحادث، وتتراوح أعمار الضحايا ما بين 25 و26 عاما، وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لدى الوحدة الرئيسية بتيزي وزو من اجل تحويل الجثث إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيزي وزو، وأفاد شهود عيان بأن عملية التدخل لمساعدة الضحايا أو إنقاذهم قبل وصول مصالح الحماية المدينة، كانت مستحيلة لانعدام الطريق ناحيتهم، وقد تم فتح تحقيق في الحادث.

أما الشخص الخامس فقد لقي حتفه تحت هيكل سيارته، حين كان يحاول إصلاحها، وذلك في المكان المسمى تيميزار في واقنون شرق تيزي وزو، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية بعزازقة لتحويله إلى المستشفى ويبلغ من العمر 69 سنة.