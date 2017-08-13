أحدث انهيار جدار فاصل بين مسكنين بحي 165 بشارع طرابلس بالهواء الجميل "لاقلاسيار" ببلدية الحراش بالعاصمة، الإثنين، هلعا كبيرا وسط غضب المواطنين، الذين أرجعوا السبب لنشاط إحدى الورشات.
واستيقظ، صباح الإثنين، سكان الهواء الجميل "لاقلاسيار'' ببلدية الحراش بعاصمة البلاد في حالة من الرعب والهلع جراء انجراف للتربة بسبب سقوط جدار فاصل بين مسكنين إثر عمليات الحفر التي تم مباشرتها منذ أزيد عن 4 أشهر تقريبا والمتعلقة بإنشاء عمارة ذات 6 طوابق، وحسب عدد من السكان في حديث جمعهم بـ"الشروق'' فإنهم كانوا حذروا المقاول المسؤول على بناء العمارة بالتوقف عن العمل اعتبارا لاهتراء الجدار القديم ولكن دون جدوى، ولم يخلف الحادث أي خسائر بشرية.
وحسب الملازم الأول كمال صادق المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية أن الحادث وقع صبيحة الإثنين، أي بحدود الساعة العاشرة صباحا، وقال محدثنا أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية سوى مادية منها 5 سيارات كانت متوقفة بجانب الجدار، وسخرت ذات المصالح سيارة وشاحنة إسعاف تابعتين للوحدة الإقليمية للحماية المدنية لولاية الجزائر إلى غاية مساء الإثنين، لتجنب حدوث أي طوارئ. وفي سياق متصل، من جهتها فتحت مصالح الشرطة تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.
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أعمال حفر وراء الحادثة
جدار يسقط على خمس سيارات بالعاصمة
إيمان بوخليف
أحدث انهيار جدار فاصل بين مسكنين بحي 165 بشارع طرابلس بالهواء الجميل "لاقلاسيار" ببلدية الحراش بالعاصمة، الإثنين، هلعا كبيرا وسط غضب المواطنين، الذين أرجعوا السبب لنشاط إحدى الورشات.
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واستيقظ، صباح الإثنين، سكان الهواء الجميل "لاقلاسيار'' ببلدية الحراش بعاصمة البلاد في حالة من الرعب والهلع جراء انجراف للتربة بسبب سقوط جدار فاصل بين مسكنين إثر عمليات الحفر التي تم مباشرتها منذ أزيد عن 4 أشهر تقريبا والمتعلقة بإنشاء عمارة ذات 6 طوابق، وحسب عدد من السكان في حديث جمعهم بـ"الشروق'' فإنهم كانوا حذروا المقاول المسؤول على بناء العمارة بالتوقف عن العمل اعتبارا لاهتراء الجدار القديم ولكن دون جدوى، ولم يخلف الحادث أي خسائر بشرية.
وحسب الملازم الأول كمال صادق المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية أن الحادث وقع صبيحة الإثنين، أي بحدود الساعة العاشرة صباحا، وقال محدثنا أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية سوى مادية منها 5 سيارات كانت متوقفة بجانب الجدار، وسخرت ذات المصالح سيارة وشاحنة إسعاف تابعتين للوحدة الإقليمية للحماية المدنية لولاية الجزائر إلى غاية مساء الإثنين، لتجنب حدوث أي طوارئ. وفي سياق متصل، من جهتها فتحت مصالح الشرطة تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.