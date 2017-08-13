شمسو "ديزاد جوكر" يوّدع حياة العزوبية وهؤلاء أبرز الفنانين الذين حضروا وباركوا له؟

"يعطيكم الصحة ولاد حومتي، فامليتي والناس اللي خدمت معايا والناس اللي فرحولي وبعثولي رسائل باركولي فيها على زواجي، ربي يخليكم ليّا، وإن شاء الله نتوما ربي يزوّجكم ويرزقكم بالذرية الصالحة".. بهذه الكلمات، شكر البودكاستر شمس الدين العمراني (شمسوديزد جوكر) كل من هنأه على دخوله القفص الذهبي ليلة الخميس الماضي، في مقدمتهم أبناء حيّه بالرونفالي (باب الواد)، حيث توافد العديد من أصدقائه وزملائه الفنانين على رأسهم: الفكاهي مروان قروابي، مراد خان، الهادي طير، فريد كلاميتي، بلال ميلانو، البودكاستر عادل سويزي، زنقة كريزي، التوأم حسن وحسين وغيرهم من الفنانين الذين أبوا إلا ليباركوا لشمسو.

يذكر أن "ديزاد جوكر" الذي تألق بفيديو "مانسوطيش" قبل تشريعيات 2017 وتحوّل إلى ظاهرة بفضله قبل أن يطل عبر شاشة "الشروقTV" بالكاميرا الخفية "الواعرة"، هو من مواليد 1990م بحي "رونفالي" الشعبي بباب الواد، الحي الذي وُلد فيه الشيخ أعمر الزاهي، تقني سام في الإعلام الآلي، لديه أخ واحد. أما الأب فهو متوفى وأم أطال الله في عمرها هي كل حياته كما يقول دائما.. بدأ شمسو مشوار "البودكاست" قبل 6 سنوات، وتحديدا في نهاية سنة 2011، حيث بدأ بكاميرا صغيرة ذات 4 "ميغا بيسكل".. أعارها على صديق له "وأنا فخور بهذه البداية المتواضعة" يقول ديزاد جوكر!!