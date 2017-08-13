توقيف عصابة خطيرة تتاجر بدواء "الصاروخ" لعلاج الصرع

تمكنت مصالح الأمن ببراقي شرق العاصمة مؤخرا، من توقيف عصابة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص تتاجر بأقراص مهلوسة، تتمثل في أدوية مرض الصرع من صنف "بريغالبين"، المعروفة في أوساط المدمنين بـ"الصاروخ"، حيث تسلمتهم السلطات القضائية بمحكمة الحراش، لمحاكمتهم وفق ما يقتضيه القانون بعد استغلالهم للأدوية والمتاجرة بها من دون رخصة. ولدى سماعهم من قبل وكيل الجمهورية، تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية عن تهمة تكوين جمعية أشرار، وبيع مواد صيدلانية دون رخصة.

وحسب ما ورد بجلسة المحاكمة، الإثنين، فقد تمت الإطاحة بالمشتبه فيهم، وتوقيفهم أثناء وجودهم على متن مركبة سياحية بالطريق الرئيس ببراقي، حيث عثر خلال تفتيشهم على 160 قرص مهلوس، كمية منها بالصندوق الخلفي للسيارة، وأخرى وجدت بجيب أحدهم.

وخلال رد المتهمين على أسئلة القاضي، تبين من تصريحاتهم أن المتهم الرئيس يقيم بضواحي براقي ويقوم ببيعها إلى باقي المتهمين بمبلغ 500 دج للصفيحة، حيث تنقل أحدهم- يقيم بضواحي بئر خادم- وآخر بعين نعجة لشرائها يوم الوقائع، وبررا الكمية التي عثرت عليها مصالح الأمن، بأنهما تعودا على استهلاكها فقط بمعدل 4 حبات يوميا. وهو ما استغربته رئيسة الجلسة لكون الأدوية خطيرة وقد تؤدي إلى الموت ومعدل استهلاكها لا يتجاوز حبة يوميا. من جهة أخرى، أنكر صاحب السيارة علمه بما كان يحوزه شركاؤه. وأمام ذلك، طالب دفاع المتهمين بإعادة تكييف القضية من جنحة تكوين جمعية أشرار وبيع مواد صيدلانية، إلى الاستهلاك الشخصي للمهلوسات، قبل أن يلتمس وكيل الجمهورية عقوبات بين عام وسنتين حبسا نافذا إلى جانب 100 ألف دج غرامة مالية.