من بينهم قاصر احباط مخطط هجرة غير شرعية لـ 12 حراقا بسواحل عنابة

تدخلت إسعافات مصالح الحماية المدينة بعنابة، فجر الاثنين من اجل فحص حالة 12 حراقا على مستوى ميناء المدينة، تم افشال مخطط هجرتهم غير الشرعية نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

وحسب البيان الذي تحصلت عليه "الشروق" من مصالح الحماية المدنية، فإن وحدات البحرية كانوا بصدد القيام بدورية روتينية عبر الشريط الساحلي العنابي من أجل تأمين المياه الإقليمية، فلفت انتباه عناصرها وجود قارب مشبوه بعرض البحر، حيث تم اعتراض مساره في حدود الساعة الرابعة والنصف فجرا، ليتمكن قوات البحرية من توقيف الحراقة البالغ عددهم 12 شابا ينحدرون من ولاية بسكرة والطارف ،الجزائر العاصمة بجاية وعنابة بينهم قاصر لا يتجاوز سنه 12 سنة فيما تتراوح أعمار البقية 19 و27 سنة، كما تم استرجاع الزورق، الحراقة تم إخضاعهم للمعاينة الطبية من قبل طبيب مصلحة الحماية المدنية كما أنجز في حقهم ملفات قضائية سيحالون بموجبه صبيحة اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة للفصل في قضيتهم .