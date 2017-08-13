قال يحيى السنوار القائد الجديد لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، إن الحركة أصلحت علاقاتها مع إيران وإن طهران أصبحت من جديد أكبر داعم للحركة بعد سنوات من التوتر بسبب الحرب في سوريا، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
ومن المتوقع أن تثير تصريحات السنوار غضباً لأطياف واسعة من الشعب السوري الذي تضرر من الدعم الإيراني لنظام الأسد، بالإضافة إلى دول خليجية تدعم مجموعات المعارضة هناك.
وقال السنوار للصحفيين، الاثنين، في إشارة إلى الجناح العسكري للحركة: "اليوم العلاقة مع إيران ممتازة، أكثر من ممتازة، وإيران هي الداعم الأكبر لكتائب الشهيد عز الدين القسام بالمال والسلاح".
ولم تكشف حماس ولا إيران عن الحجم الكامل للدعم الإيراني. لكن دبلوماسيين في المنطقة قالوا إن الدعم المالي الإيراني للحركة الإسلامية انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأصبح موجهاً لكتائب القسام وليس للمؤسسات السياسية للحركة.
وأثارت حماس غضب الحكومة الإيرانية برفض دعم حليفها الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ ست سنوات.
وقال السنوار الذي انتخب في فيفري في أول جلسة له مع الصحفيين: "اليوم العلاقة تتطور وترجع إلى سابق عهدها وستنعكس على المقاومة وبرامجها لتحقيق التحرير والعودة".
وتحارب حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي. وخاضت الحركة ثلاثة حروب ضد جيش الاحتلال منذ سيطرتها على قطاع غزة من قوات موالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2007.
وقال السنوار، وهو قائد أمني سابق في حماس وقضى في سجون الاحتلال 20 عاماً، إن الحركة تستعد دوماً لاحتمال نشوب حرب مع "إسرائيل"، لكنه أوضح أن صراعاً كهذا ليس ضمن المصالح الإستراتيجية للحركة في الوقت الراهن.
وأوضح قائلاً: "لسنا معنيين بالحرب، ولا نريد حرباً، نريد دفعها للوراء ما استطعنا ليرتاح شعبنا ويأخذ أنفاسه وفي نفس الوقت لأننا نراكم قوتنا. لكن في نفس الوقت نحن لا نخشى الحرب ومستعدون لها وعلى أتم الجاهزية".
ويدور نزاع سياسي بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حماس والسلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس وتمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة.
وأدى قرار عباس تقليص التمويل الذي تقدمه السلطة لإمدادات الكهرباء التي توفرها "إسرائيل" لقطاع غزة إلى انقطاع الكهرباء يومياً لفترة طويلة في القطاع الساحلي.
وفي تصريحاته، الاثنين، دعا السنوار حركة فتح التي يتزعمها عباس إلى محادثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة قطاع غزة والضفة الغربية.
ولم يرد بعد أي تعليق من السلطة الفلسطينية على دعوة السنوار.
وكان عباس دعا حماس إلى التنازل أولاً عن السيطرة على غزة حتى يرفع العقوبات الاقتصادية وليستعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1الحوثيون يضعون علي صالح تحت الإقامة الجبرية
2من فاته الوقوف في عرفات فليقف على جبل قاسيون!
3الإعصار هارفي يشل رابع أكبر مدينة أمريكية
4العثور على جثث البحارة الأمريكيين الذين فقدوا بعد حادث تصادم
5الصين والهند تتفقان على إنهاء أزمة حدودية بينهما
Français English
الرأي
سليم قلالة
قدوة في قطاع التعليم
محمد حمادي
الشّعب ضدّ الشّعب؟!
أبو بكر خالد سعد الله
الروائي رشيد بوجدرة ورفاقه
صالح عوض
هل نحن عنصريون؟
محمد الهادي الحسني
تهنئة، وشكر، وتحية
صالح عوض
السودان والتطبيع
صالح عوض
تغير المواقع في ترتيب المعادلة الفلسطينية
عمار يزلي
شوارب.. قطط!
محمد حمادي
هذيان بكل الألوان؟!
حبيب راشدين
انهيار أسطورة نهاية التاريخ
الفيديو
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
المنتخب الوطني المحلي.. مسؤولية مشتركة في إخفاق "شان 2018"!
أم غيورة تحاول شنق رضيعها لتلفت اهتمام زوجها!
هذه تبريرات ألكاراز وقائد المنتخب بعد هزيمة ليبيا!
المشاركة الجزائرية في بطولة العالم لألعاب القوى.. مسار آخر يدق في نعش رياضتنا!
بعد سنوات من التوتر بسبب الحرب السورية
قائد حماس: أصلحنا علاقاتنا مع إيران
وكالات - الشروق أونلاين
قال يحيى السنوار القائد الجديد لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، إن الحركة أصلحت علاقاتها مع إيران وإن طهران أصبحت من جديد أكبر داعم للحركة بعد سنوات من التوتر بسبب الحرب في سوريا، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
تغطيات ذات صلة
قائد حماس: أصلحنا علاقاتنا مع إيران
من فاته الوقوف في عرفات فليقف على جبل قاسيون!
السجن لخمسة من أقارب فلسطيني قتل ثلاثة مستوطنين
11 قتيلاً في انفجار سيارة مفخخة شرق بغداد
الصين والهند تتفقان على إنهاء أزمة حدودية بينهما
ومن المتوقع أن تثير تصريحات السنوار غضباً لأطياف واسعة من الشعب السوري الذي تضرر من الدعم الإيراني لنظام الأسد، بالإضافة إلى دول خليجية تدعم مجموعات المعارضة هناك.
وقال السنوار للصحفيين، الاثنين، في إشارة إلى الجناح العسكري للحركة: "اليوم العلاقة مع إيران ممتازة، أكثر من ممتازة، وإيران هي الداعم الأكبر لكتائب الشهيد عز الدين القسام بالمال والسلاح".
ولم تكشف حماس ولا إيران عن الحجم الكامل للدعم الإيراني. لكن دبلوماسيين في المنطقة قالوا إن الدعم المالي الإيراني للحركة الإسلامية انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأصبح موجهاً لكتائب القسام وليس للمؤسسات السياسية للحركة.
وأثارت حماس غضب الحكومة الإيرانية برفض دعم حليفها الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ ست سنوات.
وقال السنوار الذي انتخب في فيفري في أول جلسة له مع الصحفيين: "اليوم العلاقة تتطور وترجع إلى سابق عهدها وستنعكس على المقاومة وبرامجها لتحقيق التحرير والعودة".
وتحارب حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي. وخاضت الحركة ثلاثة حروب ضد جيش الاحتلال منذ سيطرتها على قطاع غزة من قوات موالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2007.
وقال السنوار، وهو قائد أمني سابق في حماس وقضى في سجون الاحتلال 20 عاماً، إن الحركة تستعد دوماً لاحتمال نشوب حرب مع "إسرائيل"، لكنه أوضح أن صراعاً كهذا ليس ضمن المصالح الإستراتيجية للحركة في الوقت الراهن.
وأوضح قائلاً: "لسنا معنيين بالحرب، ولا نريد حرباً، نريد دفعها للوراء ما استطعنا ليرتاح شعبنا ويأخذ أنفاسه وفي نفس الوقت لأننا نراكم قوتنا. لكن في نفس الوقت نحن لا نخشى الحرب ومستعدون لها وعلى أتم الجاهزية".
ويدور نزاع سياسي بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حماس والسلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس وتمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة.
وأدى قرار عباس تقليص التمويل الذي تقدمه السلطة لإمدادات الكهرباء التي توفرها "إسرائيل" لقطاع غزة إلى انقطاع الكهرباء يومياً لفترة طويلة في القطاع الساحلي.
وفي تصريحاته، الاثنين، دعا السنوار حركة فتح التي يتزعمها عباس إلى محادثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة قطاع غزة والضفة الغربية.
ولم يرد بعد أي تعليق من السلطة الفلسطينية على دعوة السنوار.
وكان عباس دعا حماس إلى التنازل أولاً عن السيطرة على غزة حتى يرفع العقوبات الاقتصادية وليستعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.