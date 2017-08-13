كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً فوق اليابان

اختبرت كوريا الشمالية، الثلاثاء، صاروخاً باليستياً جديداً حلّق فوق شمال اليابان قبل أن يسقط في البحر، حسب ما أعلنت الحكومة اليابانية.

ولم يتدخل الجيش لإسقاط الصاروخ الذي مر عبر الأراضي اليابانية فجر الثلاثاء (21:06) بتوقيت غرينتش.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن الصاروخ تحطم، وهي المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ تطلقه بيونغ يانغ على اليابان خلال ثمانية أعوام.

وطالبت اليابان والولايات المتحدة مجلس الأمن بالاجتماع بشكل طارئ في وقت لاحق الثلاثاء لبحث تطورات الموقف.

وفي أول تعليق له عقب إطلاق الصاروخ، تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأنه سيفعل ما في وسعه لحماية المواطنين.

وقال في تصريحات مقتضبة للصحفيين قبل دخوله اجتماعاً طارئاً في مكتبه في طوكيو: "سنبذل قصارى جهدنا لحماية أرواح المواطنين".

وحذر نظام "جاي ألرت"، المصمم لتشغيل كل الأنظمة الإذاعية بغية إصدار تحذيرات حال حدوث أي طارئ، المواطنين في المنطقة باتخاذ كافة الاحتياطات، لكن هيئة الإذاعة اليابانية أكدت عدم وقوع أي خسائر.

ووصف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا الاختبار الأخير بأنه تهديد "غير مسبوق"، مؤكداً أن اليابان ستتخذ "الخطوات المناسبة" رداً على ذلك.

ومن المرجح أن تتعامل اليابان مع الاختبار الأخير باعتباره تصعيداً خطيراً للتوتر بسبب مسار رحلة الصاروخ، وفقاً لموقع "بي بي سي".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن اختبار الثلاثاء لا يمثل تهديداً للولايات المتحدة، وإن الجيش يعمل لجمع مزيد من المعلومات الاستخبارية حول هذا الأمر.

وكانت كوريا الشمالية قد هددت في وقت سابق من هذا الشهر بإطلاق صواريخ باتجاه منطقة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ بينما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بيونغ يانغ ستواجه "النار والغضب" إذا هددت الولايات المتحدة.

ويأتي إطلاق الصارخ الجديد، بعد إعلان بيونغ يانغ تجربتها لما قالت إنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية، التي يمكنها حمل رؤوس نووية من الحجم الكبير.