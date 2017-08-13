اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي وراء الكارثة محتجون يقتحمون عيادة بالجلفة بعد تسمم 116 مواطن

أقدم العشرات من المواطنين، صبيحة الإثنين، على اقتحام العيادة المتعددة الخدمات الصحية بعين افقه بولاية الجلفة، أين كان يتواجد كل من رئيس البلدية ورئيس الدائرة للمطالبة بإظهار حقيقة ما يجري، وكذا المطالبة بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حدوث ما لا يحمد عقباه، بعد إصابة عشرات الأشخاص بالتسمم.

استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بالعيادة المتعددة الخدمات الصحية بعين افقه 116 شخص من مختلف الفئات والأعمار، كلهم يعانون من أعراض القيء والإسهال وارتفاع في درجة الحرارة، تم الاحتفاظ بستة أشخاص داخل العيادة من أجل تلقي العناية والعلاج اللازم، ويرجح أن يعود السبب في ذلك إلى تلوث المياه الصالحة للشرب واختلاطها مع مياه الصرف الصحي، وذلك بالنظر إلى توقيت حدوث التسمم، حيث تم تزويد السكان مساء يوم الخميس بالمياه الصالحة للشرب وفي صبيحة اليوم الموالي بدأت الأعراض تظهر على بعض السكان، إضافة إلى أن أغلبية المصابين يقطنون بحي الزاوي العطائية وهو الحي الذي تم تموينه بالمياه الصالحة للشرب مساء الخميس.

وقد باشرت مصالح البلدية كأول إجراء إلى توقيف التموين بالمياه الصالحة للشرب من الخزان رقم واحد المتواجد بحي الزاوية إلى غاية تنقية وتطهير مخرج تصريف المياه، مع الرفع من نسبة الكلور في الماء بعد اكتشافه من طرف اللجنة التي أوفدتها مصلحة الوقاية التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين وسارة، من جهته أكد رئيس المجلس البلدية لبلدية عين افقه أنه تم اكتشاف ظهور تسربات للمياه المستعملة وطفوها إلى السطح في إحدى نقاط التقاء القناة الرئيسية لجر المياه الصالحة للشرب، القادمة من حقول أولاد سعيد بحد الصحاري، مع القناة الرئيسية لتصريف المياه المستعملة بالمخرج الغربي لبلدية عين افقه، وهو المشكل الذي يرجح أن يكون وراء الحدوث التسمم.