رفقة عشرات المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال اثنان من أعضاء الكنيست يقتحمان الأقصى

اقتحم عضوا الكنيست الإسرائيلي "يهودا غليك" و"شولي موعلم" برفقة عشرات المستوطنين، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، كما ذكر موقع "عربي 21".

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني لـ"عربي21"، إن عدد المتطرفين اليهود الذي اقتحموا المسجد الأقصى على شكل أربعة مجموعات وصل إلى 119 مستوطناً إسرائيلياً من ضمنهم غليك وموعلم".

وتسود حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى في ظل إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلال التي منعت مصلين من دخول المسجد وأخرجت بالقوة عدداً من الشبان من ساحاته.

وكان نتنياهو قرر السبت الماضي، السماح لنواب يهود من الكنيست الإسرائيلي إضافة لوزراء باقتحام المسجد الأقصى، وذلك عقب منعهم منذ أحداث الهبة الفلسطينية في أكتوبر 2015.

وأوضح موقع "i24" الإسرائيلي، أن "نتنياهو سمح لأعضاء الكنيست بزيارة (اقتحام) المسجد الأقصى ليوم واحد على سبيل الاختبار"، فيما أوضح مسؤول إسرائيلي، أن "نتنياهو اتخذ قراره بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية على ضوء الهدوء وتحسن الوضع الذي يسود المسجد الأقصى"، مؤكداً أن "القرار حول هذه الزيارة سيبقى متوقفاً على تقديرات الوضع الأمني".

وكان المتطرف يهودا غليك من حزب الليكود قدم في مارس الماضي التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالب فيه بإلغاء أمر المنع الذي فرضه نتنياهو.

يذكر أن غليك، وهو حاخام إسرائيلي أمريكي، ما فتئ يطالب "بحق اليهود" في الصلاة في المسجد الأقصى.

وأشار الكسواني، إلى أن قرار حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، يهدف إلى "إظهار أنها المسيطرة والمتحكمة في إدارة المسجد الأقصى، تسمح لمن تشاء وتمنع من تشاء، وهذا أمر مرفوض".

وشدد الكسواني، على أن "الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود أو حتى لأعضاء الكنيست اليهود، والتي تتم بقوة السلاح وتحت إشراف وحماية القوات الخاصة الإسرائيلية، لا تعطي أي حق للمقتحم سواء كان وزيراً أم نائباً إسرائيلياً"، مؤكداً أن حكومة الاحتلال تعمل على "جر المنطقة لتصعيد وتوتر دائمين".

وأكد مدير شؤون الأقصى، أن حكومة الاحتلال "لا تمتلك السيطرة على المسجد الأقصى الذي يتبع الأوقاف الإسلامية، وهو ملك لجميع المسلمين"، لافتاً إلى أن إعلان نتنياهو السماح لنواب الكنيست باقتحام الأقصى يأتي أيضاً في إطار "تزييف الوعي العالمي بالإيحاء أن دولة الاحتلال هي التي تتحكم في شؤون الأقصى".

وأشار الشيخ الكسواني إلى أن قوات الاحتلال "تشدد في إجراءاتها القمعية الاحتلالية على بوابات الأقصى، وحتى هذه الساعة فإن الأعداد التي حضرت للأقصى قليلة بسبب تلك الإجراءات والتشديدات التي شرعت فيها تلك القوات منذ يوم أمس، وشهد باب الأسباط حالة من التوتر قبيل السماح لطلاب المدرسة بالدخول للأقصى بعد منعهم".

وطالب مدير شؤون الأقصى، العالم الإسلامي "بوقفة جدية لدعم المسجد الأقصى ودائرة الأوقاف، والضغط بما يمتلك من أوراق قوة على الاحتلال من أجل وقف انتهاكاته اليومية بحق الأقصى، حيث يسمح للمتطرفين اليهود بأداء صلوات تلمودية داخل باحات الأقصى وعمل جولات استفزازية لكل المسلمين".

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