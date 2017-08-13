برمجت 850 رحلة خلال 4 أيام 50 ألف جزائري يغادرون العاصمة خلال عيد الأضحى!

أكد الرئيس المدير العام لشركة تسيير واستغلال المحطة البرية بالخروبة عز الدين بشهيدة، أن المؤسسة اتخذت جميع التدابير والإجراءات لتسهيل تنقل حوالي 50 ألف مسافر لقضاء عيد الأضحى رفقة ذويهم وفي أحسن الظروف، مبرزا أنه تم برمجت 850 رحلة خلال 4 أيام، أضف إلى ذلك 300 رحلة احتياطية عبر كل ربوع الوطن.

وقال محدثنا أن المؤسسة اتخذت إجراءات جديدة استعدادا لاستقبال الكم الهائل من المسافرين، حسب ما صرح به لـ"الشروق"، من بينها نصب حاجز آلي بالحظائر لتفادي الاكتظاظ والازدحام داخلها، وكذا فتح وكالة بنكية "بنك التنمية المحلية" داخل المحطة بهدف تسهيل عمليات صرف الأموال للمواطنين دون اللجوء إلى خارج المحطة، إضافة إلى وضع جهاز دفع الكتروني على مستوى المحطة وهذا من أجل تسهيل عملية الحجز، من خلال تمكينهم من الحجز المسبق للتذاكر عبر الخطوط البعيدة والقريبة وهذا لتفادي استعمال الأوراق النقدية.

وأشار ذات المسؤول إلى أن عملية النقل هذه السنة ستكون سهلة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم تشهد أي ضغوطات بسبب قلة إقبال المسافرين نظرا لتزامن عيد الأضحى مع الدخول الاجتماعي بالنسبة للتلاميذ والطلبة، مضيفا انه لا وجود لمخاوف لوقوع خلل آو عجز بخصوص عملية النقل، مؤكدا أن اغلب رحلات متوجهة نحو الشرق والجنوب.

وأحصى المتحدث 64 محطة نقل برية عبر الوطن منها 30 دخلت حيز الخدمة، والمحطات المتبقية سيتم تدشينها خلال الأشهر القليلة المقبلة مع العلم انه سيتم افتتاح اليوم محطة برية بولاية تيسمسيلت، والعملية متواصلة خلال هذا الشهر بولايات تلمسان والشلف أما بخصوص السداسي الثاني، فسيتم افتتاح 17 محطة برية جديدة.

وفي ذات السياق، أكد عز الدين بشهيدة، بخصوص محطة الخروبة أن هذه الأخيرة جندت كاميرات مراقبة وجهاز"سكانير" لأول مرة لضمان الأمن، كما أشرفت على تكوين خاص لأعوان الأمن والنظافة مع اقتناء 10 آلات آلة تنظيف عصرية وشاحنتين لنقل القمامة لتقديم خدمة نوعية وضمان راحة المسافرين.

وتجدر الإشارة إلى أن أول أيام العيد يتزامن مع يوم الجمعة، حيث أعطت وزارة النقل والأشغال العمومية تعليمة لضمان الحد الأدنى من الخدمة للناقلين خلال يومي العيد.