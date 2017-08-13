آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
-
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
-
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
-
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
-
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
-
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
-
المنتخب الوطني المحلي.. مسؤولية مشتركة في إخفاق "شان 2018"!
-
أم غيورة تحاول شنق رضيعها لتلفت اهتمام زوجها!
-
هذه تبريرات ألكاراز وقائد المنتخب بعد هزيمة ليبيا!
-
المشاركة الجزائرية في بطولة العالم لألعاب القوى.. مسار آخر يدق في نعش رياضتنا!
برمجت 850 رحلة خلال 4 أيام
50 ألف جزائري يغادرون العاصمة خلال عيد الأضحى!
أكد الرئيس المدير العام لشركة تسيير واستغلال المحطة البرية بالخروبة عز الدين بشهيدة، أن المؤسسة اتخذت جميع التدابير والإجراءات لتسهيل تنقل حوالي 50 ألف مسافر لقضاء عيد الأضحى رفقة ذويهم وفي أحسن الظروف، مبرزا أنه تم برمجت 850 رحلة خلال 4 أيام، أضف إلى ذلك 300 رحلة احتياطية عبر كل ربوع الوطن.
وقال محدثنا أن المؤسسة اتخذت إجراءات جديدة استعدادا لاستقبال الكم الهائل من المسافرين، حسب ما صرح به لـ"الشروق"، من بينها نصب حاجز آلي بالحظائر لتفادي الاكتظاظ والازدحام داخلها، وكذا فتح وكالة بنكية "بنك التنمية المحلية" داخل المحطة بهدف تسهيل عمليات صرف الأموال للمواطنين دون اللجوء إلى خارج المحطة، إضافة إلى وضع جهاز دفع الكتروني على مستوى المحطة وهذا من أجل تسهيل عملية الحجز، من خلال تمكينهم من الحجز المسبق للتذاكر عبر الخطوط البعيدة والقريبة وهذا لتفادي استعمال الأوراق النقدية.
وأشار ذات المسؤول إلى أن عملية النقل هذه السنة ستكون سهلة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم تشهد أي ضغوطات بسبب قلة إقبال المسافرين نظرا لتزامن عيد الأضحى مع الدخول الاجتماعي بالنسبة للتلاميذ والطلبة، مضيفا انه لا وجود لمخاوف لوقوع خلل آو عجز بخصوص عملية النقل، مؤكدا أن اغلب رحلات متوجهة نحو الشرق والجنوب.
وأحصى المتحدث 64 محطة نقل برية عبر الوطن منها 30 دخلت حيز الخدمة، والمحطات المتبقية سيتم تدشينها خلال الأشهر القليلة المقبلة مع العلم انه سيتم افتتاح اليوم محطة برية بولاية تيسمسيلت، والعملية متواصلة خلال هذا الشهر بولايات تلمسان والشلف أما بخصوص السداسي الثاني، فسيتم افتتاح 17 محطة برية جديدة.
وفي ذات السياق، أكد عز الدين بشهيدة، بخصوص محطة الخروبة أن هذه الأخيرة جندت كاميرات مراقبة وجهاز"سكانير" لأول مرة لضمان الأمن، كما أشرفت على تكوين خاص لأعوان الأمن والنظافة مع اقتناء 10 آلات آلة تنظيف عصرية وشاحنتين لنقل القمامة لتقديم خدمة نوعية وضمان راحة المسافرين.
وتجدر الإشارة إلى أن أول أيام العيد يتزامن مع يوم الجمعة، حيث أعطت وزارة النقل والأشغال العمومية تعليمة لضمان الحد الأدنى من الخدمة للناقلين خلال يومي العيد.
ربي يحفظك ياعاصمة2017/08/29 على 11:401
واش حال راكي رافدة واثناء الدخول الدراسي الجامعي اكثر.....ربي يحفظك