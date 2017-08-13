دشنت منشورات البرزخ مكتبتها الجديدة "شجرة الأقوال" بحي سيدي يحيى بحضور عدد من مهنيي النشر ومحبي الكتاب. الفضاء الجديد المخصص للترويج للكتاب يأتي في وقت أغلقت فيه أغلب الفضاءات الفكرية أبوابها وتراجعت المساحات المخصصة للنقاش الفكري.
واعتبر مدير منشورات البرزخ القاص سفيان حجاج افتتاح المكتبة في هذا الظرف خطوة تندرج في إطار المغامرة التي بدأتها دار البرزخ منذ 17 سنة، وهي النضال الثقافي والانحياز إلى صناعة الفكر والترويج للكتاب. وقال حجاج إن الفضاء الجديد سيكون مخصصا للترويج للكتاب واستقبال الكتاب والمثقفين الجزائريين بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم، حيث وجه صاحب المكتبة نداء إلى كل دور النشر للتقرب من هذا الفضاء ليكون مجمعا لهم ولكتبهم. وأضاف المتحدث في تصريح لـ"الشروق" على هامش حفل التدشين، أن المكتبة التي تفتتح للجمهور بشكل رسمي شهر سبتمبر القادم تستمد اسمها "شجرة الأقوال" من أحد كتب محمد ديب، لكنها أيضا دلالة على أن الإبداع مثل أوراق الأشجار ممتدة في السماء والمستقبل دائما للفكر والثقافة.
وفي سياق متصل، كشف سفيان حجاج أن المكتبة تندرج في إطار مشروع عائلي يضم أيضا مطعما وقاعة عروض تؤكد رغبة صاحب الدار في خلق تقاليد جديدة حيث يرافق الاستهلاك المادي الاستهلاك الثقافي، حيث يمكن للأكل أن يجاور الكتاب دون عقدة.
وهي أيضا حيلة جميلة ترمي إلى جلب الجمهور وخلق طبقة من القراء يأتون إلى الكتاب خاصة أن الشارع الذي فيه المكتبة يضم مطاعم ومقاهي لكن لا توجد به أي حياة ثقافية ولا مكتبة ولا قاعة سينما ولا قاعة عروض رغم أنه أحد الأحياء الراقية بالعاصمة. يقول سفيان إنه انطلق من هذه القناعة وهي ضرورة خلق حياة ثقافية في الحي لأنه مقتنع بأن النقاش الفكري وحده وتبادل الأفكار جدير بخلق أفق للتبادل والعيش الحضاري المشترك. ووعد سفيان حجاج بتحويل المكتبة إلى مكان للقاءات الفكرية الدورية بوضع برنامج يسع مختلف المفردات الثقافية الجزائرية بكل متغيراتها اللغوية ومشاربها الفكرية. وكشف سفيان حجاج عن مشروع ترجمة الأدب الجزائري المكتوب بالعربية إلى الفرنسية، "هناك أدب مهم في الجزائر يكتب اليوم بالعربية من الواجب تقديمه إلى قراء الفرنسية للإطلالة على المشهد الثقافي الحقيقي في الجزائر بعيدا عن القطيعة الإيديولوجية التي شوهت هذا المشهد. البداية انطلقت بترجمة روايات سمير قسيمي وعمار لخوص في انتظار أسماء أخرى".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1انتظروني في دور صحفية في رمضان 2018
2مصطفى لعريبي رئيس الإتحاد الوطني للفنانين ومهنيي العرض
3"شجرة الأقوال" فضاء البرزخ لجمع الكتاب والناشرين
Français English
الرأي
سليم قلالة
قدوة في قطاع التعليم
محمد حمادي
الشّعب ضدّ الشّعب؟!
أبو بكر خالد سعد الله
الروائي رشيد بوجدرة ورفاقه
صالح عوض
هل نحن عنصريون؟
محمد الهادي الحسني
تهنئة، وشكر، وتحية
صالح عوض
السودان والتطبيع
صالح عوض
تغير المواقع في ترتيب المعادلة الفلسطينية
عمار يزلي
شوارب.. قطط!
محمد حمادي
هذيان بكل الألوان؟!
حبيب راشدين
انهيار أسطورة نهاية التاريخ
الفيديو
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
المنتخب الوطني المحلي.. مسؤولية مشتركة في إخفاق "شان 2018"!
أم غيورة تحاول شنق رضيعها لتلفت اهتمام زوجها!
هذه تبريرات ألكاراز وقائد المنتخب بعد هزيمة ليبيا!
المشاركة الجزائرية في بطولة العالم لألعاب القوى.. مسار آخر يدق في نعش رياضتنا!
سفيان حجاج يكشف عن مشروع ضخم لترجمة الأدب الجزائري
"شجرة الأقوال" فضاء البرزخ لجمع الكتاب والناشرين
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
دشنت منشورات البرزخ مكتبتها الجديدة "شجرة الأقوال" بحي سيدي يحيى بحضور عدد من مهنيي النشر ومحبي الكتاب. الفضاء الجديد المخصص للترويج للكتاب يأتي في وقت أغلقت فيه أغلب الفضاءات الفكرية أبوابها وتراجعت المساحات المخصصة للنقاش الفكري.
تغطيات ذات صلة
"شجرة الأقوال" فضاء البرزخ لجمع الكتاب والناشرين
انتظروني في دور صحفية في رمضان 2018
مصطفى لعريبي رئيس الإتحاد الوطني للفنانين ومهنيي العرض
إطلاق جائزة للرواية الالكترونية لأول مرة
"تتويجي بالمرتبة الأولى تكليف ولهذا السبب رفضت الراي"
واعتبر مدير منشورات البرزخ القاص سفيان حجاج افتتاح المكتبة في هذا الظرف خطوة تندرج في إطار المغامرة التي بدأتها دار البرزخ منذ 17 سنة، وهي النضال الثقافي والانحياز إلى صناعة الفكر والترويج للكتاب. وقال حجاج إن الفضاء الجديد سيكون مخصصا للترويج للكتاب واستقبال الكتاب والمثقفين الجزائريين بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم، حيث وجه صاحب المكتبة نداء إلى كل دور النشر للتقرب من هذا الفضاء ليكون مجمعا لهم ولكتبهم. وأضاف المتحدث في تصريح لـ"الشروق" على هامش حفل التدشين، أن المكتبة التي تفتتح للجمهور بشكل رسمي شهر سبتمبر القادم تستمد اسمها "شجرة الأقوال" من أحد كتب محمد ديب، لكنها أيضا دلالة على أن الإبداع مثل أوراق الأشجار ممتدة في السماء والمستقبل دائما للفكر والثقافة.
وفي سياق متصل، كشف سفيان حجاج أن المكتبة تندرج في إطار مشروع عائلي يضم أيضا مطعما وقاعة عروض تؤكد رغبة صاحب الدار في خلق تقاليد جديدة حيث يرافق الاستهلاك المادي الاستهلاك الثقافي، حيث يمكن للأكل أن يجاور الكتاب دون عقدة.
وهي أيضا حيلة جميلة ترمي إلى جلب الجمهور وخلق طبقة من القراء يأتون إلى الكتاب خاصة أن الشارع الذي فيه المكتبة يضم مطاعم ومقاهي لكن لا توجد به أي حياة ثقافية ولا مكتبة ولا قاعة سينما ولا قاعة عروض رغم أنه أحد الأحياء الراقية بالعاصمة. يقول سفيان إنه انطلق من هذه القناعة وهي ضرورة خلق حياة ثقافية في الحي لأنه مقتنع بأن النقاش الفكري وحده وتبادل الأفكار جدير بخلق أفق للتبادل والعيش الحضاري المشترك. ووعد سفيان حجاج بتحويل المكتبة إلى مكان للقاءات الفكرية الدورية بوضع برنامج يسع مختلف المفردات الثقافية الجزائرية بكل متغيراتها اللغوية ومشاربها الفكرية. وكشف سفيان حجاج عن مشروع ترجمة الأدب الجزائري المكتوب بالعربية إلى الفرنسية، "هناك أدب مهم في الجزائر يكتب اليوم بالعربية من الواجب تقديمه إلى قراء الفرنسية للإطلالة على المشهد الثقافي الحقيقي في الجزائر بعيدا عن القطيعة الإيديولوجية التي شوهت هذا المشهد. البداية انطلقت بترجمة روايات سمير قسيمي وعمار لخوص في انتظار أسماء أخرى".