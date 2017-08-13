أدى حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وسيارة في محافظة بني سويف وسط مصر، فجر الثلاثاء، إلى مصرع 14 شخصاً وإصابة 42.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزارة الصحة، إن 14 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 42 آخرون في حادث تصادم في محافظة بني سويف في صعيد مصر وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم.
ولفتت الوزارة إلى أن التصادم وقع بين حافلة تابعة لإحدى شركات النقل السياحي وسيارة ما أدى إلى انقلابهما من أعلى جسر بني سويف عند مدخل مدينة بني سويف (مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته).
وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، للوكالة المصرية، إن "10 وفيات تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام (حكومي) و4 إلى مستشفى ناصر المركزي (حكومي)، وهناك 3 مصابين تم نقلهم إلى العناية المركزة".
وفي مصر واحد من أعلى معدلات حوادث المرور في العالم بسبب رعونة القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك بعض السيارات.
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مقتل 14 وإصابة 42 في حادث مروري في مصر
الأناضول - الشروق أونلاين
أدى حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وسيارة في محافظة بني سويف وسط مصر، فجر الثلاثاء، إلى مصرع 14 شخصاً وإصابة 42.
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ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزارة الصحة، إن 14 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 42 آخرون في حادث تصادم في محافظة بني سويف في صعيد مصر وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم.
ولفتت الوزارة إلى أن التصادم وقع بين حافلة تابعة لإحدى شركات النقل السياحي وسيارة ما أدى إلى انقلابهما من أعلى جسر بني سويف عند مدخل مدينة بني سويف (مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته).
وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، للوكالة المصرية، إن "10 وفيات تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام (حكومي) و4 إلى مستشفى ناصر المركزي (حكومي)، وهناك 3 مصابين تم نقلهم إلى العناية المركزة".
وفي مصر واحد من أعلى معدلات حوادث المرور في العالم بسبب رعونة القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك بعض السيارات.