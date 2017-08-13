نشرت صحيفة التايمز البريطانية، الثلاثاء، تقريراً لمراسلها في العاصمة اللبنانية بيروت "ريتشارد سبنسر"، عن وضع السكان المدنيين في مدينة الرقة المحاصرة، قائلاً إنهم يأكلون الأعشاب، ولا يهتم أحد بالجثث الملقاة في كل مكان.
وقال كاتب المقال، إن "في الرقة، الموت يجمع بين الجثث المقطوعة الرأس من قبل يد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والجهاديين الذين قتلوا من قبل طائرات التحالف أو من استهدفهم القناصة".
وأضاف أن " الرقة - التي تعتبر من أهم معاقل التنظيم المتشدد - تشهد قتالاً ضارياً"، مشيراً إلى أن المدينة غير آمنة البتة".
ونقل كاتب المقال عن تيم رمضان، ناشط بقي في المدينة منذ بداية الثورة السورية، قوله إن "ما من أحد يدفن القتلى والجثث ملقاة في الشوارع"، مضيفاً أن "منظر الجثث الملقاة أضحى أمراً اعتيادياً للعين، حتى لا أحد يعطيها أي اهتمام".
وأضاف أن ما يلفت انتباهه عندما يرى شجرة صامدة مغطاة بأوراق الأشجار.
وقال كاتب المقال، إن "عدد المدنيين الذين قتلوا في الرقة يعد كبيراً نسبياً وهو أعلى من 700 شخص مع نهاية الأسبوع الماضي"، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا.
ويعتقد رمضان، أن سبب سقوط الكثير من القتلى المدنيين هو أن العديد من العائلات فروا من الخطوط الأمامية للقتال وقرروا البقاء سوياً، لذا فإن ضربة جوية واحدة تحصد العشرات من هذه العائلات.
ويقول رمضان، إن "الأدوية نفذت من الرقة منذ 34 يوماً كما نفذ الطعام منذ 10 أيام"، مضيفاً أنهم يقتاتون على العشب ويغلون أوراق الأشجار ويضيفون إليها الخبز الجاف ليقدروا على تناولها".
ويضيف أن العديد من الأشخاص يبحثون عن الطعام في أي مكان، حتى في المطابخ التي هجرها تنظيم "داعش"، إلا أن الكثيرين منهم تعرضوا للاعتقال وقيل لهم إنهم "لصوص".
ويشير رمضان إلى أن "التنظيم لديه مخازن خاصة للطعام"، موضحاً أن "داعش" أبلغهم من أول يوم من المعركة بأنه "لا يجب أن يتوقع أي شخص بأن يشارك عناصر التنظيم الطعام لأنها للمجاهدين الذين يدافعون عن المدينة بأرواحهم".
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صحيفة التايمز:
الجثث في الرقة في كل مكان وأهلها يأكلون الأعشاب
وكالات - الشروق أونلاين
نشرت صحيفة التايمز البريطانية، الثلاثاء، تقريراً لمراسلها في العاصمة اللبنانية بيروت "ريتشارد سبنسر"، عن وضع السكان المدنيين في مدينة الرقة المحاصرة، قائلاً إنهم يأكلون الأعشاب، ولا يهتم أحد بالجثث الملقاة في كل مكان.
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وقال كاتب المقال، إن "في الرقة، الموت يجمع بين الجثث المقطوعة الرأس من قبل يد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والجهاديين الذين قتلوا من قبل طائرات التحالف أو من استهدفهم القناصة".
وأضاف أن " الرقة - التي تعتبر من أهم معاقل التنظيم المتشدد - تشهد قتالاً ضارياً"، مشيراً إلى أن المدينة غير آمنة البتة".
ونقل كاتب المقال عن تيم رمضان، ناشط بقي في المدينة منذ بداية الثورة السورية، قوله إن "ما من أحد يدفن القتلى والجثث ملقاة في الشوارع"، مضيفاً أن "منظر الجثث الملقاة أضحى أمراً اعتيادياً للعين، حتى لا أحد يعطيها أي اهتمام".
وأضاف أن ما يلفت انتباهه عندما يرى شجرة صامدة مغطاة بأوراق الأشجار.
وقال كاتب المقال، إن "عدد المدنيين الذين قتلوا في الرقة يعد كبيراً نسبياً وهو أعلى من 700 شخص مع نهاية الأسبوع الماضي"، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا.
ويعتقد رمضان، أن سبب سقوط الكثير من القتلى المدنيين هو أن العديد من العائلات فروا من الخطوط الأمامية للقتال وقرروا البقاء سوياً، لذا فإن ضربة جوية واحدة تحصد العشرات من هذه العائلات.
ويقول رمضان، إن "الأدوية نفذت من الرقة منذ 34 يوماً كما نفذ الطعام منذ 10 أيام"، مضيفاً أنهم يقتاتون على العشب ويغلون أوراق الأشجار ويضيفون إليها الخبز الجاف ليقدروا على تناولها".
ويضيف أن العديد من الأشخاص يبحثون عن الطعام في أي مكان، حتى في المطابخ التي هجرها تنظيم "داعش"، إلا أن الكثيرين منهم تعرضوا للاعتقال وقيل لهم إنهم "لصوص".
ويشير رمضان إلى أن "التنظيم لديه مخازن خاصة للطعام"، موضحاً أن "داعش" أبلغهم من أول يوم من المعركة بأنه "لا يجب أن يتوقع أي شخص بأن يشارك عناصر التنظيم الطعام لأنها للمجاهدين الذين يدافعون عن المدينة بأرواحهم".