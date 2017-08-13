تحولت مختلف أحياء وشوارع بلديات العاصمة في الفترة الأخيرة وتزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك إلى إسطبلات مشكلة بطرق أقل ما يقال عنها إنها فوضوية شوهت المنظر العام للتمدن بعاصمة البلاد التي يمكن لها أن تنظم مثل هذه المظاهر القريبة منها إلى مشاهد "التريف" عن طريق فرض إجراءات تنظيمية يهتدي إليها المواطن بشكل قانوني يُبقي للمدينة مظهرها المشرف.
فالمتجول عبر أحياء وأزقة العاصمة هذه الأيام يلمح الوجود الكثيف للإسطبلات المشكلة من الأعمدة والأسلاك الحديدية، وضعها أصحاب الأضاحي حفاظا على كباشهم من الهروب أو السرقات والسطو، في حين اقتنى العديد منهم ربطات من التبن كأكل للكباش منها ما بقيت عبارة عن أكوام وأخرى تم بعثرتها في مشاهد تحيل العاصمة إلى آخر التراتيب في التحضر وهي التي كان يمكن أن تجد لها إجراءات تنظيمية مسبقة حتى لا تغرق في الأوساخ ومخلفات الكباش بعد العيد مثلما تم الوقوف عليه خلال الأعياد الماضية، مشكل الباعة الفوضويين هو الآخر يطرح وبشدة هذه الأيام حتى إن العديد من العائلات اهتدت إلى طريقة وضع سياج سلكي محاذ لمنزلها لبيع أضاحي العيد دون أدنى موافقة من طرف البلديات لتبقى مخلفات تلك الإسطبلات مهملة إلى أيام وشهور بل لا يكلف صاحبها نفسه عناء تنظيفها منتظرا قدوم أعوان النظافة.
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أحياء العاصمة تتحول إلى إسطبلات قبيل العيد!
راضية. م
تحولت مختلف أحياء وشوارع بلديات العاصمة في الفترة الأخيرة وتزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك إلى إسطبلات مشكلة بطرق أقل ما يقال عنها إنها فوضوية شوهت المنظر العام للتمدن بعاصمة البلاد التي يمكن لها أن تنظم مثل هذه المظاهر القريبة منها إلى مشاهد "التريف" عن طريق فرض إجراءات تنظيمية يهتدي إليها المواطن بشكل قانوني يُبقي للمدينة مظهرها المشرف.
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فالمتجول عبر أحياء وأزقة العاصمة هذه الأيام يلمح الوجود الكثيف للإسطبلات المشكلة من الأعمدة والأسلاك الحديدية، وضعها أصحاب الأضاحي حفاظا على كباشهم من الهروب أو السرقات والسطو، في حين اقتنى العديد منهم ربطات من التبن كأكل للكباش منها ما بقيت عبارة عن أكوام وأخرى تم بعثرتها في مشاهد تحيل العاصمة إلى آخر التراتيب في التحضر وهي التي كان يمكن أن تجد لها إجراءات تنظيمية مسبقة حتى لا تغرق في الأوساخ ومخلفات الكباش بعد العيد مثلما تم الوقوف عليه خلال الأعياد الماضية، مشكل الباعة الفوضويين هو الآخر يطرح وبشدة هذه الأيام حتى إن العديد من العائلات اهتدت إلى طريقة وضع سياج سلكي محاذ لمنزلها لبيع أضاحي العيد دون أدنى موافقة من طرف البلديات لتبقى مخلفات تلك الإسطبلات مهملة إلى أيام وشهور بل لا يكلف صاحبها نفسه عناء تنظيفها منتظرا قدوم أعوان النظافة.