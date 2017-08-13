الأمن السعودي يضبط حجاجا متنكرين بملابس نسائية!

date 2017/08/29 views 351 comments 0
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icon-writer وكالات

قالت الأجهزة الأمنية السعودية في مدينة الطائف، إنها ضبطت أفرادا يمتهنون تهريب الحجاج متنكرين بملابس نسائية، إلى داخل مكة المكرمة.

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ونقلت تقارير محلية عن مسؤول أمني في شرطة الطائف قوله إن الأجهزة الأمنية، في المدينة الواقعة غربي السعودية، أحبطت عمليات تهريب حجاج "متنكرين بملابس نسائية" إلى داخل المدينة المقدسة، عبر عدد من المنافذ البرية، بقيادة أفراد، لم تُفصح عن هوياتهم.

وأوضح المسؤول أن الأجهزة الأمنية رصدت أساليب مختلفة، يتبعها البعض للتخفي من رجال الأمن، وتجاوز نقاط التفتيش، في محاولة لدخول المدينة المقدسة وأداء المناسك.

وكانت السلطات السعودية منحت مؤخرا بعض المقيمين الصادرة رخص إقامتهم من مناطق أخرى غير مكة المكرمة، الاستثناء من منعهم الدخول عبر بوابات ومداخل العاصمة المقدسة في موسم الحج.

ويلجأ العديد من حجاج الداخل السعودي، في كل عام، إلى التسلل لداخل المدينة المقدسة لأداء مناسك الحج، نظرا لعدم حصولهم على تصاريح الحج. وتشدد السلطات السعودية على أهمية الحصول على تصاريح الحج لأداء المناسك، وتفرض عقوبات قاسية بحق الحجاج المخالفين. ووصلت عقوبة المقيمين، من غير السعوديين، الذين يدخلون مكة دون تصريح، إلى الإبعاد النهائي عن الأراضي السعودية، والمنع من دخولها لمدة 10 أعوام.

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