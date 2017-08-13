وفاة ثامن حاج جزائري بالبقاع المقدسة

ارتفع عدد الوفيات بين الحجاج الجزائريين، الثلاثاء، إلى ثمانية، حيث تم تسجيل ثامن حالة وفاة لحاج جزائري، وهذا بسبب متاعب صحية كان يعاني منها.

ويضاف هذا الحاج إلى الحصيلة التي سبق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى وأن قدمها في اجتماعه بمسؤولي البعثة أول أمس، حيث كشف عن وفاة 7 حجاج، منهم 6 ينتمون لبعثة الحجاج، وحالة واحدة متأخرة عن العمرة، وهي وفاة طبيعية تعود لإصابتهم بأمراض مزمنة، مضيفا بأن الفريق القنصلي قام بدفن الموتى سريعا بعد الصلاة عليهم في الحرم المكي وكذلك تبليغ أهاليهم.