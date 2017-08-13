انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، الثلاثاء، جثة شاب من جنسية غينية يبلغ من العمر 20 سنة عثر عليها طافية على سطح بركة مائية بمشروع سكني بأعالي المدينة الذي تقوم بانجازه شركة صينية تشغل العديد من الرعايا الأفارقة.
وحسب مصادر من الحماية المدنية، فان الرعية الإفريقي عثر على جثته ببركة مائية من قبل بعض العمال الصينيين في حوالي الساعة السابعة صباحا، حيث ابلغوا مصالح الحماية المدينة التي تدخلت ونقلت جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا لكشف ملابسات الوفاة.
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العثور على جثة إفريقي في ورشة شركة صينية بتيبازة
ب. بوجمعة
انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، الثلاثاء، جثة شاب من جنسية غينية يبلغ من العمر 20 سنة عثر عليها طافية على سطح بركة مائية بمشروع سكني بأعالي المدينة الذي تقوم بانجازه شركة صينية تشغل العديد من الرعايا الأفارقة.
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وحسب مصادر من الحماية المدنية، فان الرعية الإفريقي عثر على جثته ببركة مائية من قبل بعض العمال الصينيين في حوالي الساعة السابعة صباحا، حيث ابلغوا مصالح الحماية المدينة التي تدخلت ونقلت جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا لكشف ملابسات الوفاة.