قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، صفوت مسلم، بأنه في إطار استراتيجية الشركة لتنشيط حركة السياحة الوافدة، واستمرارًا لمساهمتها الفعالة في جذب مزيد من السائحين لزيارة المدن المصرية السياحية، فقد نسقت الشركة مع الجهات المعنية بكل من دولتي الجزائر والكويت، بتسيير جسور جوية من الدولتين إلى عدد من المدن المصرية، لقضاء فترة الإجازات والأعياد.
وأضاف مسلم، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن الشركة حرصت خلال الفترة الماضية، وخاصة خلال الفترة من 14 أوت الجاري وحتى مطلع شهر سبتمبر القادم، على تسيير رحلات خاصة بين كل من الجزائر ومدينة شرم الشيخ السياحية، تنشيطًا للسياحة إلى هذه الوجهة، حيث سيرت الشركة خلال هذه الفترة ما يقرب من 14 رحلة جوية خاصة، نقلت 1260 راكب جزائري لقضاء الإجازة الصيفية بمدينة شرم الشيخ.
وتابع: "من المقرر إطلاق جسر جوي آخر لتسيير نحو 20 رحلة جوية خاصة، يتم تشغيلها بين الكويت وكل من أسيوط وسوهاج والأقصر"، وذلك اعتباراً من اليوم 29 أوت وحتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، لنقل ما يقرب من 3 آلاف راكب من المصريين العاملين بدولة الكويت الشقيقة لقضاء إجازات عيد الأضحى المبارك والعطلات الصيفية بمصر خلال هذه الفترة.
جدير بالذكر، أنه بخلاف هذه الرحلات الخاصة التي تقوم الشركة بتسييرها، فإن مصر للطيران للخطوط الجوية تسير رحلة منتظمة ويومية إلى الجزائر على أحدث طائراتها من طراز البوينح B737-800، فضلًا عن رحلاتها المنتظمة بين (الأقصر والكويت) و(الإسكندرية والكويت).
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14 رحلة في أسبوعين لنقل 1260 سائح
"مصر للطيران" تطلق رحلات خاصة بين الجزائر وشرم الشيخ
وليد. ع
قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، صفوت مسلم، بأنه في إطار استراتيجية الشركة لتنشيط حركة السياحة الوافدة، واستمرارًا لمساهمتها الفعالة في جذب مزيد من السائحين لزيارة المدن المصرية السياحية، فقد نسقت الشركة مع الجهات المعنية بكل من دولتي الجزائر والكويت، بتسيير جسور جوية من الدولتين إلى عدد من المدن المصرية، لقضاء فترة الإجازات والأعياد.
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وأضاف مسلم، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن الشركة حرصت خلال الفترة الماضية، وخاصة خلال الفترة من 14 أوت الجاري وحتى مطلع شهر سبتمبر القادم، على تسيير رحلات خاصة بين كل من الجزائر ومدينة شرم الشيخ السياحية، تنشيطًا للسياحة إلى هذه الوجهة، حيث سيرت الشركة خلال هذه الفترة ما يقرب من 14 رحلة جوية خاصة، نقلت 1260 راكب جزائري لقضاء الإجازة الصيفية بمدينة شرم الشيخ.
وتابع: "من المقرر إطلاق جسر جوي آخر لتسيير نحو 20 رحلة جوية خاصة، يتم تشغيلها بين الكويت وكل من أسيوط وسوهاج والأقصر"، وذلك اعتباراً من اليوم 29 أوت وحتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، لنقل ما يقرب من 3 آلاف راكب من المصريين العاملين بدولة الكويت الشقيقة لقضاء إجازات عيد الأضحى المبارك والعطلات الصيفية بمصر خلال هذه الفترة.
جدير بالذكر، أنه بخلاف هذه الرحلات الخاصة التي تقوم الشركة بتسييرها، فإن مصر للطيران للخطوط الجوية تسير رحلة منتظمة ويومية إلى الجزائر على أحدث طائراتها من طراز البوينح B737-800، فضلًا عن رحلاتها المنتظمة بين (الأقصر والكويت) و(الإسكندرية والكويت).