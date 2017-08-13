السائق جنب المواطنين كارثة عشية العيد شاحنة نظافة تفقد فراملها وتسحق 8 سيارات بالعاصمة

جنب سائق شاحنة حمل النفايات "ناتكوم" صبيحة الثلاثاء ببلدية الابيار في العاصمة، مجزرة حقيقية كانت ستأخذ معها العديد من الأرواح عشية عيد الأضحى المبارك عندما فقد السيطرة عليها إثر خلل أصاب فراملها، ما جعله يوجه مسارها نحو السيارات التي كانت مركونة على قارعة طريق حي بوقرة المعروف بانحداره، هروبا من ارتطامه بالمحلات أو المقاهي وحتى محطة الوقود المتواجدة بالجوار.

حسب شهود عيان ممن تحدثت إليهم "الشروق"، فان الحادثة سجلت في حدود العاشرة و الربع من صبيحة الثلاثاء، عندما كان أعوان النظافة يهمون بتفريغ حاويات القمامة داخل الشاحنة على مسار حي بوقرة بالابيار، ليتفاجأ السائق بفقدانه السيطرة على الفرامل بسبب خلل فجائي أصاب الشاحنة التي كانت تسير بشكل عادي إلى غاية بداية ارتطامها بالمركبات التي عددها 8 سيارات، من جهته أكد عامل نظافة شاهد على الحادثة، وهو من بين احد الأعوان الذي كان واقفين بالشاحنة من الجهة الخلفية رفقة زميل له، على اعتبار أن وظيفتهم تستدعي العمل من الخلف ليتمكنوا من تفريغ حاويات القمامة بشكل سريع وعملي، أن سائق الشاحنة وفور انحراف الشاحنة واكتشافه انه فقد السيطرة عليها لعدم استجابة الفرامل، وجه مسارها بطريقة مكنته من تفادي الاصطدام بالأشخاص أو محطة الوقود المتواجدة بالجوار التي كان يمكن أن تحدث كارثة أو مجزرة بالحي الذي يضم عمارات وبنايات عمومية.

وأضاف المصدر أن السيارات التي اصطدم بها قلّلت من قوة سير الشاحنة، وكانت آخر سيارة التي أوقفتها تلك التي ارتطم بها السائق باتجاه جدار إحدى العمارات قبل أن تتوقف نهائيا عن السير. الحادثة التي ولحسن الحظ لم تخلف ضحايا في الأرواح، أحدثت وبالمقابل هلعا في نفوس سكان المنطقة وحتى المارين بها وقتها، كما خرج رواد المقاهي والمحلات لتقصي الأوضاع، في حين سجل تعرض احد أعوان النظافة من بين ركاب الجهة الخلفية لجروح على مستوى الرأس والذراع اثر سقوطه من شدة الارتطام، نقل على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا.