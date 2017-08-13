تمكنت، مؤخرا، عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع بمدينة معسكر من تفكيك مجموعة أشرار مختصة في السرقة متكونة من ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 21 و 30 سنة، مع استرجاع مسروقات متمثلة في أغراض شخصية وأخرى منزلية.
تعود وقائع القضية إلى منتصف شهر أوت الجاري، عندما تقدم الضحية أمام عناصر الفرقة لتقييد شكوى ضد أشخاص مجهولين ارتكبوا في حقه جريمة السرقة من داخل مسكنه العائلي بالمنطقة رقم 12 بمدينة معسكر، استهدفوا خلالها أغراضا شخصية و أخرى منزلية، لتفتح عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع تحقيقا في القضية، أسفر بعد تحريات مكثفة عن تحديد هوية المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 27 سنة، ليتم إيقافه واقتياده إلى مقر المصلحة للتحقيق معه حول الفعل المنسوب إليه، كاشفا عن هوية شريكيه في الجريمة اللذان أوقف أحدهما فيما يتواجد المشتبه فيه الثالث في حالة فرار.
كما نفذ عناصر الشرطة خلال أطوار التحقيق عملية تفتيش لمسكني المشتبه فيهما الموقوفين، مكنت إحداها من استرجاع بعض المسروقات على غرار ساعة حائطية من الحجم الكبير، كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر، لينجز ضدهما إجراء قضائي قدما بموجبه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر ليوضعا رهن الحبس، فيما يوجد ثالثهما في حالة فرار.
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العملية مكنت من استرجاع المسروقات
الإطاحة بعصابة للسطو بمعسكر
قادة مزيلة
تمكنت، مؤخرا، عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع بمدينة معسكر من تفكيك مجموعة أشرار مختصة في السرقة متكونة من ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 21 و 30 سنة، مع استرجاع مسروقات متمثلة في أغراض شخصية وأخرى منزلية.
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تعود وقائع القضية إلى منتصف شهر أوت الجاري، عندما تقدم الضحية أمام عناصر الفرقة لتقييد شكوى ضد أشخاص مجهولين ارتكبوا في حقه جريمة السرقة من داخل مسكنه العائلي بالمنطقة رقم 12 بمدينة معسكر، استهدفوا خلالها أغراضا شخصية و أخرى منزلية، لتفتح عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع تحقيقا في القضية، أسفر بعد تحريات مكثفة عن تحديد هوية المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 27 سنة، ليتم إيقافه واقتياده إلى مقر المصلحة للتحقيق معه حول الفعل المنسوب إليه، كاشفا عن هوية شريكيه في الجريمة اللذان أوقف أحدهما فيما يتواجد المشتبه فيه الثالث في حالة فرار.
كما نفذ عناصر الشرطة خلال أطوار التحقيق عملية تفتيش لمسكني المشتبه فيهما الموقوفين، مكنت إحداها من استرجاع بعض المسروقات على غرار ساعة حائطية من الحجم الكبير، كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر، لينجز ضدهما إجراء قضائي قدما بموجبه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر ليوضعا رهن الحبس، فيما يوجد ثالثهما في حالة فرار.