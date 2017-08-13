مسافرون عالقون ومصالح معطلة مقصون من السكن يقطعون الطريق بعين الدفلى

أقدم عشرات المواطنين القاطنين بحي "زوقالة" بالضاحية الجنوبية لمدينة مليانة في عين الدفلى صباح أمس، الثلاثاء على غلق الطريق الوطني رقم 4 ب الرابط بين مدينتي خميس مليانة ومليانة احتجاجا على ما وصفوه بالإجحاف في حقهم نتيجة حرمانهم من الظهور في قائمة الاسمية للمستفيدين من السكنات الموزعة التي علقت ظهر الإثنين.

وتتضمن 127 وحدة سكنية اجتماعية جديدة شيدت على مستوى منطقتهم، وأغلق الغاضبون الطريق الرئيسي الرابط بين المدينتين، ما جعل مستعمليه يتخذون طريقا آخر على مستوى منطقة "عريوة" بزيادة مسافة تقارب الـ 20 كلم، في حين تعطلت مصالح المسافرين وتأخر كثير منهم عن المواعيد، ما جعل هؤلاء يعبرون عن امتعاضهم من تنامي ممارسات كهذه في حين كان على المقصين من السكن التوجه بالطعون للمصالح المعنية وترك الطريق العام لمستعمليه، وبالعودة إلى عملية توزيع السكنات المذكورة فقد استهجن هؤلاء غياب كثير من المستفيدين من أبناء الحي ناهيك عن اتهامهم صراحة اللجنة المعنية بمنح سكنات لمواطنين تفوق مرتباتهم الشهرية المبلغ المحدد قانونا فضلا عن إقصاء حالات اجتماعية كان من الأجدى التكفل بها.

من جهته مسؤول محلي أكد أن من بين 127 مستفيدا من السكنات الموزعة يوجد 27 من حي "زوقالة"، في حين تقاسمت باقي الأحياء الأخرى المشكلة للنسيج العمراني للمدينة 100 وحدة تم توزيعها حسب الأولويات على مواطني حي قرقاح، الحمامة، وغيرها... موضحا أن منطق وجوب استفادة سكان الحي فقط غير مقبول، كما أن رفض أي مواطن الرحيل إلى الحي المذكور أمر لا يقبله العقل ومن المنتظر توزيع ما لا يقل عن 139 وحدة سكنية تجري الأشغال بها في الوقت الراهن مع نهاية السنة الجارية.