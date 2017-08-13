أكدت توظيف "الاحتياطيين" الإداريين تدريجيا.. بن غبريط: منع صدور 7 كتب جديدة للجيل الثاني

كشفت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن رفض لجنة الرقابة المصادقة على 7 كتب جديدة تخص السنة الثانية والثالثة متوسط، بسبب عدم مطابقة محتواها مع مستوى التلاميذ في هذا الطور، والتي سيؤجل إصدارها إلى السنة المقبلة، أين سيتم الرجوع إلى الكتب القديمة، معلنة عن عدم التخلي عن "الاحتياطيين" من الإداريين الذين سيتم توظيفهم تدريجيا وفق "الأرضية الرقمية" باعتماد نفس الإجراءات المطبقة على الأساتذة.

وأضافت، المسؤولة الأولى على القطاع، لدى نزولها ضيفا على منتدى يومية "الشعب"، حول الإجراءات والتدابير المتخذة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل، أن اللجنة التي أوكلت لها مهمة مراقبة مضامين العناوين الجديدة، رفضت المصادقة على سبعة كتب جديدة التي اصطلح عليها "بالجيل الثاني"، بحجة عدم تناسب محتواها والمستوى التعليمي للمتعلمين، ويتعلق الأمر بكتب الفرنسية، الجغرافيا والتربية المدنية للسنة الثالثة متوسط وكتب التاريخ، الجغرافيا، الفرنسية والتربية المدنية للسنة الثانية متوسط، مؤكدة بأنه قد تقرر العودة إلى الكتب القديمة واعتمادها في الدخول المقبل، فيما سيتم تأجيل إصلاحها إلى السنة المقبلة.

وطمأنت، الوزيرة بن غبريط، المترشحين المدرجين ضمن "القوائم الاحتياطية" للناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة للالتحاق بمختلف الرتب "الإدارية" بعنوان 2017، وتحصلوا على معدل 10 من 20 فما فوق في الاختبارات الكتابية، بأنه لم يتم التخلي عنهم، وسيتم توظيفهم تدريجيا بمجرد تسجيل شغور في المناصب، وفق "الأرضية الرقمية" التي سيعاد تفعليها في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزيرة أن مصالحها تمكنت من الحصول على رخصة استثنائية من الوظيفة العمومية تقر بعدم تسقيف "القوائم الاحتياطية" التي تبقى سارية المفعول ولن تسقط إلا في حالة تنظيم مسابقة توظيف جديدة، وذلك باعتماد نفس الإجراءات المطبقة على الاحتياطيين من الأساتذة.

وفي الشق البيداغوجي، توقعت بن غبريط تسجيل اكتظاظ بأقسام الطور الابتدائي في الدخول المقبل، مما يستوجب اعتماد حلول بيداغوجية، في حين تم تسجيل تراجع في عدد المتمدرسين بالثانوي، مجددة تأكيدها أن امتحان شهادة البكالوريا للدورة المقبلة سيجرى دون أية "تعديلات" بعد ما تقرر إرجاءها مرة أخرى في انتظار مصادقة الحكومة، مؤكدة أن مصالحها قد تمكنت من توظيف 100 ألف أستاذ في ظرف سنتين.

وفي الجانب التضامني، أكدت ضيفة المنتدى أن المطاعم المدرسية الـ14 ألف الموزعة عبر الوطن، ستفتح في اليوم الأول من الدخول المدرسي المقبل، مشيرة أن مشكل التموين لن يطرح هذه السنة، وهو الأمر الذي عرقل فتح 1000 مطعم السنة الماضية.

وبخصوص إضراب المساعدين التربويين الذين قرروا مقاطعة الدخول المدرسي، قالت الوزيرة أن مصالحها استلمت الإشعار بالإضراب ومن حقهم الاحتجاج، مشيرة إلى أن مطالبهم رفعت للحكومة وهي محل نقاش للفصل فيها، فيما كشفت عن لقاء سيجمعها مع الشركاء الاجتماعيين في 4 سبتمبر المقبل.