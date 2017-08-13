الجزائرية للمياه بتيزي وزو تكشف: "المياه صالحة للشرب وتغير لونها سببه انخفاض منسوب سد تاقسبت"

أوضحت الجزائرية للمياه في تيزي وزو، ردا على المقال الصادر في جريدة "الشروق "، الإثنين، تحت عنوان "مع استمرار تلوث مياه الحنفيات بتيزي وزو، الينابيع تختنق... المياه المعدنية تلتهب والسلطات تتفرج"، أن مياه الحنفيات ليست ملوثة وإنما لونها متغير بسبب الطمي الذي يسيل معها من سد تاقسبت الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ استلامه قبل سنوات.

وأضاف التوضيح الذي أصدرته المديرية بذات الخصوص ووزعته عبر وسائل الإعلام، أن المياه التي تسيل في الحنفيات ورغم تغير لونها، إلا أنها معالجة وصالحة للاستهلاك، داعية السكان إلى استهلاك مياه الحنفيات بشكل طبيعي.

وذكر السيد "مناد" المكلف بالإعلام لدى المديرية في تصريح لـ"الشروق" أنه تم إيداع شكوى ضد إحدى صفحات التواصل الاجتماعي التي أثارت حالة هلع واسعة بين السكان بالقول إن وباء التيفوئيد قد انتشر والمستشفيات ملئت بالمرضى، مؤكدا مرة أخرى أن الانخفاض المحسوس للسد الذي لا يتعدى حاليا الـ40 بالمائة هو سبب تغير لون المياه، وتغير لونها بعيد كل البعد عن تلوثها، وهو الآمر الذي تتابعه السلطات والمخبر التابع إليها بشكل يومي ومستمر، ويبقى المواطن مخيرا بين استهلاكها وعدمه إلا أن المياه ليست ملوثة– يختم- المتحدث تصريحه.