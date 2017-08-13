قال الفنان بوعلام آيت ايكني في تصريح للشروق أن مهرجان الأغنية الأمازيغية لبجاية أقصى فناني المنطقة ومنعهم حتى من الحضور الشرفي لأمسيات المهرجان. واتهم المتحدث القائمين على المهرجان بتحويله إلى "مهرجان عائلي"، واعتبر أن إسناده للبلدية قرار غير صائب، لأنه تحول من مهرجان فني إلى مهرجان انتخابي لحشد الدعم للبعض. وناشد المتحدث القائمين على الثقافة التدخل ومحاسبة المسؤولين عن تبديد 3 ملايير من ميزانية المهرجان، وتساءل عن معنى التكريمات التي قدمت لفانين أغلبهم لا وجود له على الساحة ولا يملك حتى ألبوم. وإقصاء أسماء ثقيلة من فناني بجاية بعضهم امتدت مسيرته إلى نصف قرن، متسائلا هل أسماء أمثال عمارعبد النور، ادير اكفادو، عباس نايت رزي،ن موحند بوزرزور، لا يستحقون التكريم؟ وأضاف المتحدث للشروق قائلا أنا فنان لا أمارس السياسة، ومهرجان الأغنية الأمازيغية لبجاية هو مهرجان انتخابي ذو صبغة عائلية فشل في لم شمل العائلة الفنية، لأن الأمازيغية لا تعني القبائلية فقط.
للإشارة أصدر مؤخرا المطرب القبائلي بوعلام آيت ايكني ألبومه الجديد "نعيا سي ثمورثايا" أو "تعبنا من هذه البلاد" الذي يتحدث فيه عن مصاعب الغربة ومعاناة المغتربين بعيدا عن وطنهم "تعبنا و نريد الرجوع، الجبال التي ربتنا نتذكر يوم هربنا منها.. نطلب السماح من الذين لم نرهم لمدة طويلة". الألبوم الجديد الصادر عن "يان موزيك" سيوزع قريبا في الأسواق وهو الرابع في مسيرة ابن ثيزيري نبربر ناحية بجاية ويضم 6 أغان بقي فيها المطرب وفيا لأدائه للفلكلور القبائلي، وقد تنوعت مواضيع أغانيه من المرأة التي تعد حافظة للقيم والتقاليد الشعبية القديمة لمنطقة القبائل، وبين أغاني الحب. كما يغني بوعلام آيت ايكني في ألبومة الجديد عن انقلاب سلم القيم وحتى السياسة في أغنية "يا سيدي الحاكم" التي تقف على استهتار المسؤولين بما أوكل إليهم من مهام رعاية مصالح مواطنيهم.
وكشف صاحب ألبوم "تعبنا" انه يستعد مطلع العام المقبل لإصدار ألبومين جديدين أحدهما يضم أغنية عن مدينة بجاية التي وصفها بـ"بقرة اليتامى" التي تواجه الفساد الثقافي، وإقصاء الفنانين الحقيقيين.
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بوعلام آيت ايكني يغني الغربة والفساد الإداري في ألبومه الجديد ويصرح:
مهرجان بجاية أقصى فناني المدينة وأهدر 3 ملايير مقابل دعاية انتخابية
زهية.م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
قال الفنان بوعلام آيت ايكني في تصريح للشروق أن مهرجان الأغنية الأمازيغية لبجاية أقصى فناني المنطقة ومنعهم حتى من الحضور الشرفي لأمسيات المهرجان. واتهم المتحدث القائمين على المهرجان بتحويله إلى "مهرجان عائلي"، واعتبر أن إسناده للبلدية قرار غير صائب، لأنه تحول من مهرجان فني إلى مهرجان انتخابي لحشد الدعم للبعض. وناشد المتحدث القائمين على الثقافة التدخل ومحاسبة المسؤولين عن تبديد 3 ملايير من ميزانية المهرجان، وتساءل عن معنى التكريمات التي قدمت لفانين أغلبهم لا وجود له على الساحة ولا يملك حتى ألبوم. وإقصاء أسماء ثقيلة من فناني بجاية بعضهم امتدت مسيرته إلى نصف قرن، متسائلا هل أسماء أمثال عمارعبد النور، ادير اكفادو، عباس نايت رزي،ن موحند بوزرزور، لا يستحقون التكريم؟ وأضاف المتحدث للشروق قائلا أنا فنان لا أمارس السياسة، ومهرجان الأغنية الأمازيغية لبجاية هو مهرجان انتخابي ذو صبغة عائلية فشل في لم شمل العائلة الفنية، لأن الأمازيغية لا تعني القبائلية فقط.
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للإشارة أصدر مؤخرا المطرب القبائلي بوعلام آيت ايكني ألبومه الجديد "نعيا سي ثمورثايا" أو "تعبنا من هذه البلاد" الذي يتحدث فيه عن مصاعب الغربة ومعاناة المغتربين بعيدا عن وطنهم "تعبنا و نريد الرجوع، الجبال التي ربتنا نتذكر يوم هربنا منها.. نطلب السماح من الذين لم نرهم لمدة طويلة". الألبوم الجديد الصادر عن "يان موزيك" سيوزع قريبا في الأسواق وهو الرابع في مسيرة ابن ثيزيري نبربر ناحية بجاية ويضم 6 أغان بقي فيها المطرب وفيا لأدائه للفلكلور القبائلي، وقد تنوعت مواضيع أغانيه من المرأة التي تعد حافظة للقيم والتقاليد الشعبية القديمة لمنطقة القبائل، وبين أغاني الحب. كما يغني بوعلام آيت ايكني في ألبومة الجديد عن انقلاب سلم القيم وحتى السياسة في أغنية "يا سيدي الحاكم" التي تقف على استهتار المسؤولين بما أوكل إليهم من مهام رعاية مصالح مواطنيهم.
وكشف صاحب ألبوم "تعبنا" انه يستعد مطلع العام المقبل لإصدار ألبومين جديدين أحدهما يضم أغنية عن مدينة بجاية التي وصفها بـ"بقرة اليتامى" التي تواجه الفساد الثقافي، وإقصاء الفنانين الحقيقيين.