نشاط حثيث للجمعيات للتضامن مع المحتاجين إطلاق مبادرة "أضحية العيد" لفائدة العائلات المعوزة بالمدية

تضاعفت الأنشطة التضامنية لفائدة العائلات المعوزة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث انطلقت عمليات جمع الهبات لشراء أضاحي العيد من طرف الجمعيات الخيرية المحلية.

ومن بين هذه العمليات التضامنية مبادرة جمعية كافل اليتيم "أضحية العيد" لجمع الهبات لشراء ما لا يقل عن 32 أضحية سيتم توزيعها على العائلات المعوزة بمختلف بلديات المدية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن رئيس هذه الجمعية زبير باشن.

وأوضح السيد باشن أن هذه العملية ما زالت متواصلة معربا عن أمله في جمع أكبر عدد ممكن من الأضاحي لفائدة العائلات المعوزة التي لا تمتلك الوسائل المادية لشراء الأضحية.

كما أطلق فرع "الريان" للكشافة الإسلامية الجزائرية لبلدية بن شيكاو شرق المدية التي ترمي إلى جمع 45 أضحية لفائدة العائلات ذات الدخل الضعيف على مستوى البلدية، وفقا لرئيس الفرع عبد السلام تارسرارت.

وأضاف ذات المصدر أنه إلى حد الآن تم جمع نحو عشر أضاحي والعملية ما زالت متواصلة إلى غاية الخميس المقبل عشية عيد الأضحى على أمل جمع الهبات اللازمة لبلوغ الهدف المسطر.

وأشار السيد تارسرارت إلى أن المحسنين بإمكانهم تقديم الهبات على شكل أموال نقدية أو شراء الأضحية وتقديمها للفرع الذي سيتكفل بإيصالها مباشرة إلى العائلات المعنية.

وفي ذات السياق تقوم العديد من الجمعيات الصغيرة عبر مختلف البلديات الريفية لولاية المدية بالسماح للعائلات الفقيرة بالاحتفال بهذه المناسبة.

وأطلقت هذه الأخيرة دعوات منذ أيام للمحسنين للإسهام في تجسيد مشروع أضحية العيد لفائدة الطبقات الهشة في المجتمع.