وشهدت زيارة غوتيرش احتجاجات نفذها أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لعدم شمول برنامج زيارته لقاءات بهم على الرغم من التقائه بعائلات جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية خلال زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعترضت عائلات الأسرى موكب غوتيريش عند وصوله قطاع غزة في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ورددوا شعارات تطالب الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أبنائهم، وتحسين ظروف اعتقالهم.
ونقل موقع "عربي 21" عن مصادر محلية فلسطينية قولها، إن غوتيريش اقتصر في زيارته على الجلوس مع عائلات فلسطينية لاجئة، إضافة إلى عقد مؤتمر صحفي قصير في مدرسة "حلب" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الواقعة في شمال قطاع غزة.
وأوضحت المصادر، أن الأمين العام "لم يتطرق خلال المؤتمر لقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال"، موضحاً أن حالة من الغضب "سادت المكان لتجاهل غوتيريش عائلات الأسرى ومعاناتهم".
وكان غوتيريش وصل، الثلاثاء، إلى رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في أول زيارة له للمنطقة منذ تسلمه منصبه في جانفي الماضي، حيث التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.
وسبقت زيارته للضفة زيارة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، والاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أنه التقى عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
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رغم التقائه بذوي جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة
غوتيريش يغادر غزة متجاهلاً عائلات الأسرى الفلسطينيين
وكالات - الشروق أونلاين
غادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، قطاع غزة الفلسطيني بعد زيارة قصيرة استمرت نحو ساعة ونصف فقط عبر معبر بيت حانون (إيريز)، حسب ما نقل موقع "عربي 21".
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وشهدت زيارة غوتيرش احتجاجات نفذها أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لعدم شمول برنامج زيارته لقاءات بهم على الرغم من التقائه بعائلات جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية خلال زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعترضت عائلات الأسرى موكب غوتيريش عند وصوله قطاع غزة في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ورددوا شعارات تطالب الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أبنائهم، وتحسين ظروف اعتقالهم.
تغريدة
ونقل موقع "عربي 21" عن مصادر محلية فلسطينية قولها، إن غوتيريش اقتصر في زيارته على الجلوس مع عائلات فلسطينية لاجئة، إضافة إلى عقد مؤتمر صحفي قصير في مدرسة "حلب" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الواقعة في شمال قطاع غزة.
وأوضحت المصادر، أن الأمين العام "لم يتطرق خلال المؤتمر لقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال"، موضحاً أن حالة من الغضب "سادت المكان لتجاهل غوتيريش عائلات الأسرى ومعاناتهم".
وكان غوتيريش وصل، الثلاثاء، إلى رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في أول زيارة له للمنطقة منذ تسلمه منصبه في جانفي الماضي، حيث التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.
وسبقت زيارته للضفة زيارة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، والاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أنه التقى عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.