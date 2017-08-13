حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الجيش يكشف مخبأ للأسلحة قرب الشريط الحدودي بأدرار

حجز الجيش الوطني الشعبي كمية من الأسلحة، صباح الأربعاء، قرب الشريط الحدودي بأدرار، ودمرت مخابئ للإرهابيين ببجاية في إطار عملها المتواصل لمكافحة الإرهاب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لأدرار بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح الأربعاء 30 أوت 2017، مخبأ للأسلحة والذخيرة".

ويحتوي هذا المخبأ على رشاش عيار 14.5 ملم مزود بقاعدة وقاذف صاروخي من نوع RPG-7، و3 رشاشات كلاشنيكوف و4 صواريخ مضادة للدبابات وكمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات (66573 طلقة).

وجاء في البيان: "تأتي هذه العملية النوعية لتؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود، في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار ووحدة البلاد".

وأشار بيان آخر إلى أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب وعلى اثر عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 أوت 2017، خمسة 05 مخابئ وثلاث قنابل تقليدية الصنع ببجاية".

وأضاف: "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام 12 مهربا، وضبطت 03 مركبات رباعية الدفع و2.83 طن من المواد الغذائية ومعدات للتنقيب عن الذهب".

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني "وهران مهربا، كان على متن شاحنة مُحملة بـ 13938 وحدة من مختلف المشروبات، في حين ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة، 3804 وحدة أخرى من مختلف المشروبات".

وذكر المصدر أنه: "وبتلمسان ومعسكر والنعامة، أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".