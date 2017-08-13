تم توظيفهم من الأرضية الوطنية في الطور الابتدائي فتنة بورقلة بسبب توظيف مئات الأساتذة من خارج الولاية

تعيش مديرية التربية لولاية ورقلة منذ بداية الأسبوع حالة من الغليان والغضب من طرف خريجي الجامعات من أبناء الولاية بسبب تعيين المئات من الأساتذة من خارج ولاية ورقلة في مناصب دائمة للتدريس في الطور الابتدائي، والتي فاق عددهم 200 منصب حسب الإقبال المعتبر للمعنيين بالتنصيب الذين تم استدعاءهم إلى مقر المديرية.

وبعد موجة الغضب التي بدأت تتسع وألهبت مواقع التواصل الاجتماعي وخوفا من احتجاجات أو اعتصامات عشية الدخول المدرسي، سارعت مديرية التربية لولاية ورقلة أول أمس في نشر توضيح بموقع المديرية على النت بأن عملية تنصيب هؤلاء الأساتذة في ابتدائيات الولاية تتجاوزها، وإنما طبّقت تعليمة الوزارة بالاعتماد على الأرضية الوطنية لملء المناصب الشاغرة بالناجحين من ولايات أخرى بعد نفاد قائمة الناجحين والاحتياطيين في الأرضية الولائية لمسابقة التوظيف التي نظمت قبل موسمين وعرفت توظيف أكثر من 700 أستاذ في اللغة العربية و60 في اللغة الفرنسية.

ورغم هذا التوضيح من مديرية التربية، إلاّ أن خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات بولاية ورقلة لم يهضموا هذه السياسة المعتمدة من طرف الوزيرة بن غبريط، حيث كان من المفترض حسبهم أن تتقدم السلطات الولائية بالتماس للوزارة ومنها لمصالح الوظيف العمومي للترخيص بتنظيم مسابقة استثنائية بورقلة لأساتذة هذا الطور بالنظر للعدد الهائل من المناصب هذا الموسم من جهة، ولخصوصية الولاية التي يعاني أبناؤها من البطالة بالآلاف، وأغلقت أمام وجوههم عدّة فرص للتوظيف في الكثير من القطاعات ليزيد قطاع التربية تأزما بهذا الإجراء، حيث كان من الأجدر حسب هؤلاء تخصيص هذا العدد الهائل من المناصب لأبناء الولاية للتدريس في الطور الابتدائي هذا الموسم لتعويض مناصب الأساتذة المتقاعدين ولشغل المئات من المناصب الأخرى بالمؤسسات التعليمية الجديدة التي ستدشن يوم 6 سبتمبر القادم.