قال شهود، إن طائرات حربية هاجمت نقطة تفتيش خارج العاصمة اليمنية صنعاء، الأربعاء، مما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين في سيارة أجرة وشخصين مسلحين يحرسان المكان، كما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وأضافوا أن القصف الذي وقع في حي المساجد على بعد نحو عشرة كيلومترات غربي صنعاء تسبب في انحراف السيارة إلى محطة بنزين قريبة مما أدى إلى اشتعال النيران بها وتعقيد جهود الإغاثة.
ووجه التحالف العسكري بقيادة السعودية آلاف الضربات الجوية ضد جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن.
وتدخل التحالف في الحرب الأهلية في مارس عام 2015 لإعادة حكومة عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً إلى صنعاء.
وأدت الحرب إلى سقوط عشرة آلاف قتيل على الأقل وتسببت في مجاعة وأمراض في البلاد التي كانت حتى قبل الحرب واحدة من أفقر الدول العربية.
ولم يرد تعليق من التحالف على الضربة الجوية.
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مقتل سبعة في غارة جوية قرب صنعاء
وكالات - الشروق أونلاين
قال شهود، إن طائرات حربية هاجمت نقطة تفتيش خارج العاصمة اليمنية صنعاء، الأربعاء، مما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين في سيارة أجرة وشخصين مسلحين يحرسان المكان، كما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
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وأضافوا أن القصف الذي وقع في حي المساجد على بعد نحو عشرة كيلومترات غربي صنعاء تسبب في انحراف السيارة إلى محطة بنزين قريبة مما أدى إلى اشتعال النيران بها وتعقيد جهود الإغاثة.
ووجه التحالف العسكري بقيادة السعودية آلاف الضربات الجوية ضد جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن.
وتدخل التحالف في الحرب الأهلية في مارس عام 2015 لإعادة حكومة عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً إلى صنعاء.
وأدت الحرب إلى سقوط عشرة آلاف قتيل على الأقل وتسببت في مجاعة وأمراض في البلاد التي كانت حتى قبل الحرب واحدة من أفقر الدول العربية.
ولم يرد تعليق من التحالف على الضربة الجوية.