انتشار النفايات بـ 3 أحياء بحسين داي بالعاصمة

تعرف العديد من أحياء بلدية حسين داي في العاصمة، انتشار رهيب للنفايات المنزلية، حيث تنصلت السلطات المعنية حيث السكان من مسؤوليتها اتجاه ذلك، الأمر الذي أربك سكان الأحياء الذي طالبوا بتدخل السلطات الولائية.

وأكد سكان أحياء حسين داي على غرار شارع على مدوش وحي البحر والشمس أنهم ملوا الوعود الكاذبة التي تمليها عليهم السلطات في كل مرة بخصوص النفايات المتراكمة، حيث اكد احد السكان ان البلدية اكدت لهم انها اقتنت تجهيزات جديدة من اجل القضاء على النفايات ولكن حسبهم الي غاية اليوم لم تستعمل هذه الإمكانات من ّاجل توفير أبسط حقوقهم وهو النظافة، وما زاد الطين بلة حسب إحدى الساكنات بحي البحر والشمس هو عيد الأضحى حيث انتشرت بشكل رهيب النفايات خصوصا فضلات المواشي دون تحرك السلطات المحلية لإيفاد مصالح المسؤولة على النظافة لحمل تلك النفايات.

طالب السكان تدخل مصالح ولاية الجزائر من أجل أمر المسؤولين المحليين على رأسهم رئيس بلدية حسين داي من اجل توفير النظافة بالأحياء ومعاقبة جل المتسبيبن في إغراق الاحياء بالنفايات وبعض المواطنين الذين لا يحترمون مواعيد رمي القاذورات.