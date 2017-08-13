المدير العام لمؤسسة تسيير المذابح وأسواق الجملة رضا عطاب لـ "الشروق": مذبح رويسو سيكون مفتوحا يومي العيد أمام المواطنين بدءا من السابعة صباحا

كشف المدير العام لمؤسسة تسيير المذابح وأسواق الجملة أن مذبح الرويسو سيكون مفتوحا للمواطنين طيلة يومي العيد بدءا من السابعة صباحا إلى غاية الساعة الثانية ظهرا، من أجل ذبح ما يقارب 3000 رأس من الغنم أو البقر، مشيرا أن مصالح حضرت كافة التدابير لإنجاح عيد الأضحى.

وقال المدير العام لمؤسسة تسيير المذابح، رضا عطاب، في تصريح لـ "الشروق"، الأربعاء، أن مصالحه وفرت كافة الظروف الملائمة من اجل ضمان ذبح المواشي بشكل لائق، ووسط ظروف مريحة، متوقعا استقبال أزيد من 150 رأس من البقر و3 آلاف رأس من الأغنام، للمواطنين الذين يفضلون ذبح أضاحيهم على مستوى المذبح، مشيرا أن كافة التجهيزات من غرف التبريد والمرابط وغيرها سيتم وضعها في خدمة المواطنين، فضلا عن أن الدخول إلى المذبح مجانا، مع توفير كافة متطلبات الصيانة والنظافة والمن طيلة أيام العيد، من اجل السهر على راحة المواطنين.

وأكد المتحدث أن المذبح يحتوي على 12 طبيب بيطري فضلا عن عدد من الجزارين الذين سيكونون في خدمة المواطنين، طيلة يومي العيد، مؤكدا في ذات السياق أن مذبح رويسو سيكون مفتوحا طيلة يومي العيد من الساعة السابعة صباحا الى غاية الظهيرة، حيث تضر السعة الإجمالية للذبح إلى 300 رأس من الأبقار، فضلا عن 6000 رأس من الأغنام، لاسيما وان المذبح يتربع على مساحة قدرها 24 ألف متر مربع، ناهيك عن سعة غرف التبريد التي تصل 417 متر مكعب والي من شانها تخزين 300 طن من اللحم.

وأفاد عطاب أن مصالحه جندت كافة العمال من اجل توفير الأمن والنظافة على مستوى المذبح، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين من اجل نقل أضاحيهم وذبحها وتنظيفها في ظروف جيدة.