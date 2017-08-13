ارتياح لدى الموال واستياء لدى المواطن ارتفاع محسوس في أسعار الأضاحي عشية العيد

شهدت أسعار الأضاحي عشية عيد الأضحى في مختلف الأسواق الأسبوعية وببعض المناطق المجاورة ارتفاعا طفيفا في الأسعار ارتاح له الموالون واستاء له المواطن البسيط وهذا مقارنة بحالة الارتفاع الذي تعرفه هذه الأسواق كل ما اقتربت المناسبة وكذا مقارنة بالسنة الماضية من نفس التوقيت.

يحدث رغم أن مناسبة العيد يومين فقط وقد سجل العديد من التجار والمواطنين هذا الارتفاع الطفيف أو ما يشبه الاستقرار فيما أعتبر البعض أن السبب يعود إلى كثرة العرض في مختلف الأصناف فيما أرجعه آخرون إلى حالة المراعي التي تزداد تدهورا بسبب الجفاف الذي تشهده المنطقة وإن كان الكثير من المواطنين يفضلون اقتناء أضحية العيد في آخر يوم قبل حلول العيد البعض منهم بداعي انخفاض الأسعار والبعض الآخر لعدم وجود المكان الذي يضع فيه الأضحية وبين هذا وذاك تبقى أسعار المواشي بالطيبات متضاربة بين المناسبة جدا في نظر الموالين والمرتفعة في نظر المواطن البسيط حيث يتراوح ثمن الكباش بين الـ 3 مليون سنتيم والـ5 مليون سنتيم.