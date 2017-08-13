تمتد الى غاية 13 سبتمبر القادم انطلاق عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية

انطلقت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، الأربعاء، وستمتد الى غاية 13 سبتمبر القادم تحسبا للانتخابات المحلية المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، المقررة يوم 23 نوفمبر 2017 ولهذا الغرضي تم التوقيع على محضر البطاقية الانتخابية على مستوى كل بلدية عبر التراب الوطني طبقا للتشريع المعمول به.

استدعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، المواطنين والمواطنات البالغين 18 سنة كاملة يوم 23 نوفمبر 2017 وغير المسجلين على القوائم الانتخابية الى تسجيل انفسهم بالقائمة الانتخابية على مستوى بلدية اقامتهم.

وبالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مكان اقامتهم فإنهم مدعوون الى التقرب من بلدية اقامتهم الجديدة التي تتكفل بإجراء الشطب من التسجيل، ويجب أن يرفق طلب التسجيل بتقديم وثيقتين جديدتين خاصتين بشهادة الهوية والإقامة .

كما أوضحت وزارة الداخلية، أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات ستكون مفتوحة جميع أيام الاسبوع من الساعة 09:00 الى الساعة 16:30 عدا يوم الجمعة.