انطلقت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، الأربعاء، وستمتد الى غاية 13 سبتمبر القادم تحسبا للانتخابات المحلية المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، المقررة يوم 23 نوفمبر 2017 ولهذا الغرضي تم التوقيع على محضر البطاقية الانتخابية على مستوى كل بلدية عبر التراب الوطني طبقا للتشريع المعمول به.
استدعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، المواطنين والمواطنات البالغين 18 سنة كاملة يوم 23 نوفمبر 2017 وغير المسجلين على القوائم الانتخابية الى تسجيل انفسهم بالقائمة الانتخابية على مستوى بلدية اقامتهم.
وبالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مكان اقامتهم فإنهم مدعوون الى التقرب من بلدية اقامتهم الجديدة التي تتكفل بإجراء الشطب من التسجيل، ويجب أن يرفق طلب التسجيل بتقديم وثيقتين جديدتين خاصتين بشهادة الهوية والإقامة .
كما أوضحت وزارة الداخلية، أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات ستكون مفتوحة جميع أيام الاسبوع من الساعة 09:00 الى الساعة 16:30 عدا يوم الجمعة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1بوتفليقة "رفض" خلافة بومدين
2أويحيى يفصل في مخطط عمل الحكومة هذا الخميس
3تقرير الخارجّية الأمريكيّة "تحريض" على الإخلال بالنظام العام في الجزائر!
4"أزمة" بين مناصرة ومسؤوله للإعلام تُهدد بتفجير حمس!
5منع صدور 7 كتب جديدة للجيل الثاني
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
الروائي رشيد بوجدرة ورفاقه
حبيب راشدين
ما تخفيه الصفقة بين داعش وحزب الله
قادة بن عمار
"عرس" بن غبريط!
سليم قلالة
قدوة في قطاع التعليم
محمد حمادي
الشّعب ضدّ الشّعب؟!
أبو بكر خالد سعد الله
الروائي رشيد بوجدرة ورفاقه
صالح عوض
هل نحن عنصريون؟
محمد الهادي الحسني
تهنئة، وشكر، وتحية
صالح عوض
السودان والتطبيع
صالح عوض
تغير المواقع في ترتيب المعادلة الفلسطينية
الفيديو
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
المنتخب الوطني المحلي.. مسؤولية مشتركة في إخفاق "شان 2018"!
أم غيورة تحاول شنق رضيعها لتلفت اهتمام زوجها!
هذه تبريرات ألكاراز وقائد المنتخب بعد هزيمة ليبيا!
تمتد الى غاية 13 سبتمبر القادم
انطلاق عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية
وليد. ع
انطلقت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، الأربعاء، وستمتد الى غاية 13 سبتمبر القادم تحسبا للانتخابات المحلية المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، المقررة يوم 23 نوفمبر 2017 ولهذا الغرضي تم التوقيع على محضر البطاقية الانتخابية على مستوى كل بلدية عبر التراب الوطني طبقا للتشريع المعمول به.
تغطيات ذات صلة
انطلاق عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية
"أزمة" بين مناصرة ومسؤوله للإعلام تُهدد بتفجير حمس!
تقرير الخارجّية الأمريكيّة "تحريض" على الإخلال بالنظام العام في الجزائر!
التهاب أسعار المواشي ينعش سوق بيع الأضاحي بـ"الكريدي"!
منع صدور 7 كتب جديدة للجيل الثاني
استدعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، المواطنين والمواطنات البالغين 18 سنة كاملة يوم 23 نوفمبر 2017 وغير المسجلين على القوائم الانتخابية الى تسجيل انفسهم بالقائمة الانتخابية على مستوى بلدية اقامتهم.
وبالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مكان اقامتهم فإنهم مدعوون الى التقرب من بلدية اقامتهم الجديدة التي تتكفل بإجراء الشطب من التسجيل، ويجب أن يرفق طلب التسجيل بتقديم وثيقتين جديدتين خاصتين بشهادة الهوية والإقامة .
كما أوضحت وزارة الداخلية، أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات ستكون مفتوحة جميع أيام الاسبوع من الساعة 09:00 الى الساعة 16:30 عدا يوم الجمعة.