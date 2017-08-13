طالب ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة، الأربعاء، بتأييد حكم قضائي صادر عن محكمة بئر مراد رايس، يقضي بالحبس النافذ لمدة تراوحت ما بين 7 و8 سنوات، في حق ثلاثة أشخاص تمكنوا من الإيقاع بعدد من وكلاء كراء السيارات، وسلبهم مركباتهم ثم تزوير وثائقها وإعادة بيعها بولاية وهران.
وحسب ما ورد في الجلسة العلنية، الأربعاء، اعترف المتهم الرئيس، المدعو "ب. ف"، بكل الوقائع المنسوبة إليه في محاضر الضبطية القضائية، مشيرا خلال تصريحاته بالجلسة العلنية خلال استئناف الحكم السابق ذكره، إلى أنه أقدم على الاحتيال لسلب وكلاء كراء السيارات 9 مركبات سياحية، وهو ينحدر من ولاية معسكر، ثم يقوم شريكه المدعو "ط. م"من الرايس حميدو في العاصمة بتزوير الوثائق مقابل 40 مليون سنتيم، فيما يتكفل لاحقا المتهم الثالث، المدعو "ج. م"، المنحدر هو الآخر من الغرب الجزائري بالتحديد مدينة وهران ببيعها هناك، وتبين خلال عمليات التحقيق التي باشرتها مصالح الأمن بعد شكاوي الضحايا، أن المتهم الرئيس سبق له أن تورط في عدة قضايا مشابهة، وأخرى تخص النصب والاحتيال، إلى جانب ذلك أظهر كشف للمكالمات الهاتفية العلاقة التي ربطت المتهمين خلال الأشهر الماضية .
المحكمة، وجهت إليهم تهما ثقيلة تتعلق بتكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وعرفية، وتزوير الشيكات والنصب والاحتيال وانتحال الصفة، وعلى أساس ذلك تم تحويلهم إلى المحاكمة في انتظار الحكم النهائي خلال الأيام المقبلة.
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عصابة تحتال على وكالات كراء السيارات لسرقتها وبيعها بوثائق مزورة
مريم. ز
طالب ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة، الأربعاء، بتأييد حكم قضائي صادر عن محكمة بئر مراد رايس، يقضي بالحبس النافذ لمدة تراوحت ما بين 7 و8 سنوات، في حق ثلاثة أشخاص تمكنوا من الإيقاع بعدد من وكلاء كراء السيارات، وسلبهم مركباتهم ثم تزوير وثائقها وإعادة بيعها بولاية وهران.
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وحسب ما ورد في الجلسة العلنية، الأربعاء، اعترف المتهم الرئيس، المدعو "ب. ف"، بكل الوقائع المنسوبة إليه في محاضر الضبطية القضائية، مشيرا خلال تصريحاته بالجلسة العلنية خلال استئناف الحكم السابق ذكره، إلى أنه أقدم على الاحتيال لسلب وكلاء كراء السيارات 9 مركبات سياحية، وهو ينحدر من ولاية معسكر، ثم يقوم شريكه المدعو "ط. م"من الرايس حميدو في العاصمة بتزوير الوثائق مقابل 40 مليون سنتيم، فيما يتكفل لاحقا المتهم الثالث، المدعو "ج. م"، المنحدر هو الآخر من الغرب الجزائري بالتحديد مدينة وهران ببيعها هناك، وتبين خلال عمليات التحقيق التي باشرتها مصالح الأمن بعد شكاوي الضحايا، أن المتهم الرئيس سبق له أن تورط في عدة قضايا مشابهة، وأخرى تخص النصب والاحتيال، إلى جانب ذلك أظهر كشف للمكالمات الهاتفية العلاقة التي ربطت المتهمين خلال الأشهر الماضية .
المحكمة، وجهت إليهم تهما ثقيلة تتعلق بتكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وعرفية، وتزوير الشيكات والنصب والاحتيال وانتحال الصفة، وعلى أساس ذلك تم تحويلهم إلى المحاكمة في انتظار الحكم النهائي خلال الأيام المقبلة.