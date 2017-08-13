سيصوّر في بيروت ويُبث على قناة "العربي" فلة عبابسة أولى ضيفات "طرب مع مروان خوري"

بعد إجازة قصيرة قضتها في الجزائر، حلت الفنانة الجزائرية فلّة عبابسة ببيروت لأجل تصوير أولى حلقات برنامج "طرب مع مروان خوري" الذي يخوض به "الفنان الشامل"، كما يلقب، مروان خوري أولى تجاربه في التنشيط التلفزيوني.

ويستعرض البرنامج كما عُلم، قصصاً لبعض عمالقة الفن العربي من باب السيرة الذاتية التي ستغلب على النقاشات، إضافة إلى اشتراك مجموعة من أهم الأصوات في العالم العربي، لم تصل إلى سدة النجومية لكنها محترفة جدا في الغناء.

البرنامج سيُبث على قناة "العربي" ويصوّر في بيروت، وعنه قالت سلطانة الطرب فلة، إنها المرة الأولى التي تلتقي فيها الفنان مروان خوري وإنها تتمنى أن تحظى الحلقة بالنجاح المنتظر من جمهورها.. وعما إذا كان هناك تعاون في الأفق بينها وبين مروان خوري، أجابت صاحبة "تشكرات": "أتمنى ذلك، مروان بالنسبة إليّ ملحّن ومطرب له مكانته، وأي فنان يتمنى التعاون معه، خصوصاً أنه هادئ جدا وأعماله راقية ومسموعة، وعلى الرغم من هذا الهدوء، فإن أغنياته تأخذ مداها في الشهرة والنجاح" تقول عبابسة.