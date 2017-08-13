حذرت المناضلة والناشطة الحقوقية الصحراوية، أميناتو حيدر، من أن استمرار الاحتلال في الصحراء الغربية قد يؤدي إلى وقوع حرب تكون لها تداعيات وخيمة على المنطقة ككل، مشيرة إلى أن الشعب الصحراوي لا يملك أي عداء للشعب المغربي وإنما هو في مواجهة مع النظام المغربي المحتل.
ودعت حيدر خلال استقبالها، الأربعاء، من طرف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي، بمقر المجلس، المجتمع الدولي إلى إيجاد حل سريع للنزاع في الصحراء الغربية من خلال ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لتجنيب المنطقة وقوع حرب، موضحة بأن "الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي تدفع الشباب إلى الضغط على جبهة البوليساريو من أجل العودة إلى السلاح وإعلان الحرب في وجه الاحتلال المغربي لتحقيق الاستقلال".
وقالت المناضلة الصحراوية "نحن كحقوقيين نريد حلا سلميا للقضية الصحراوية من خلال المفاوضات بعيدا عن أي عنف.. لا نريد أن يكون هناك ضحايا حرب جدد"، وأضافت أن المقاومة الصحراوية ذات طابع سلمي نبيل وغير عنيف وهذا تؤطره ثقافة المجتمع الصحراوي العربي الأصيل الذي يؤمن بمعنى الأخوة ومعنى حق الجوار، مضيفة بقولها "نحن لا نملك عداء للشعب المغربي الشقيق وإنما المشكل والنزاع القائم هو مع النظام المغربي المحتل لأراضينا".
وعند تطرقها لمعاناة الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة أدانت المناضلة والحقوقية الصحراوية استمرار انتهاكات الاحتلال المغربي في حق الصحراويين بمن فيهم النساء والأطفال، مشيرة إلى إن "الصحراويين يعانون من الانتهاكات المغربية والقمع الممنهج إلى جانب التعذيب في الشوارع والاعتقالات والأحكام القاسية". وأضافت أن ما يتعرض له الصحراويون "يمثل انتهاكا صارخا لكل الحرمات والحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1الإمارات تدعو لإنهاء دور إيران وتركيا "الاستعماري" في سوريا
2العبادي: اتفاق حزب الله مع "داعش" غير مقبول
3ماكرون يحدد أولويات فرنسا بـ"مكافحة الإرهاب الإسلامي"
4تقديم ألف شكوى جنائية تتهم ميركل "بالخيانة"
5مقتل سبعة في غارة جوية قرب صنعاء
Français English
الرأي
مصطفى فرحات
الجزائريون.. ومعضلة "المربّع الصفر"
أبو بكر خالد سعد الله
الروائي رشيد بوجدرة ورفاقه
حبيب راشدين
ما تخفيه الصفقة بين داعش وحزب الله
قادة بن عمار
"عرس" بن غبريط!
سليم قلالة
قدوة في قطاع التعليم
محمد حمادي
الشّعب ضدّ الشّعب؟!
أبو بكر خالد سعد الله
الروائي رشيد بوجدرة ورفاقه
صالح عوض
هل نحن عنصريون؟
محمد الهادي الحسني
تهنئة، وشكر، وتحية
صالح عوض
السودان والتطبيع
الفيديو
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
المنتخب الوطني المحلي.. مسؤولية مشتركة في إخفاق "شان 2018"!
أم غيورة تحاول شنق رضيعها لتلفت اهتمام زوجها!
هذه تبريرات ألكاراز وقائد المنتخب بعد هزيمة ليبيا!
المناضلة أميناتو حيدر تحذر:
"على المجتمع الدولي إيجاد حل للقضية الصحراوية لتجنيب المنطقة وقوع حرب"
ق.د
حذرت المناضلة والناشطة الحقوقية الصحراوية، أميناتو حيدر، من أن استمرار الاحتلال في الصحراء الغربية قد يؤدي إلى وقوع حرب تكون لها تداعيات وخيمة على المنطقة ككل، مشيرة إلى أن الشعب الصحراوي لا يملك أي عداء للشعب المغربي وإنما هو في مواجهة مع النظام المغربي المحتل.
تغطيات ذات صلة
مستقبل فرنسا في المغرب العربي لا في مشرقه
"على المجتمع الدولي إيجاد حل للقضية الصحراوية لتجنيب المنطقة وقوع حرب"
مقتل سبعة في غارة جوية قرب صنعاء
تقديم ألف شكوى جنائية تتهم ميركل "بالخيانة"
غوتيريش يغادر غزة متجاهلاً عائلات الأسرى الفلسطينيين
ودعت حيدر خلال استقبالها، الأربعاء، من طرف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي، بمقر المجلس، المجتمع الدولي إلى إيجاد حل سريع للنزاع في الصحراء الغربية من خلال ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لتجنيب المنطقة وقوع حرب، موضحة بأن "الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي تدفع الشباب إلى الضغط على جبهة البوليساريو من أجل العودة إلى السلاح وإعلان الحرب في وجه الاحتلال المغربي لتحقيق الاستقلال".
وقالت المناضلة الصحراوية "نحن كحقوقيين نريد حلا سلميا للقضية الصحراوية من خلال المفاوضات بعيدا عن أي عنف.. لا نريد أن يكون هناك ضحايا حرب جدد"، وأضافت أن المقاومة الصحراوية ذات طابع سلمي نبيل وغير عنيف وهذا تؤطره ثقافة المجتمع الصحراوي العربي الأصيل الذي يؤمن بمعنى الأخوة ومعنى حق الجوار، مضيفة بقولها "نحن لا نملك عداء للشعب المغربي الشقيق وإنما المشكل والنزاع القائم هو مع النظام المغربي المحتل لأراضينا".
وعند تطرقها لمعاناة الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة أدانت المناضلة والحقوقية الصحراوية استمرار انتهاكات الاحتلال المغربي في حق الصحراويين بمن فيهم النساء والأطفال، مشيرة إلى إن "الصحراويين يعانون من الانتهاكات المغربية والقمع الممنهج إلى جانب التعذيب في الشوارع والاعتقالات والأحكام القاسية". وأضافت أن ما يتعرض له الصحراويون "يمثل انتهاكا صارخا لكل الحرمات والحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية".