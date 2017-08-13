الممثل أحمد زيتوني عبر برنامج "ستار نيوز": السينما أفضل من التلفزيون.. والأمير لقمان أخافني!

اعترف الممثل أحمد زيتوني بأنه يفضل السينما على التلفزيون والمسرح وذلك لأنها "تقرب الفنان إلى جمهوره أكثر، فضلا عن السحر الخاص الذي يتمتع به الفن السابع دون الفنون الأخرى".

وقال زيتوني الذي نزل ضيفا على برنامج "ستار نيوز" على شاشة "الشروق العامة" إنه لم يجرب المسرح على عكس السينما التي حصل على دورين فيها، كما أنه بات اليوم يتمتع بشهرة خاصة نتيجة ظهوره في الجزء الثاني من سلسلة "عاشور العاشر" وتقمصه دور الأمير لقمان وهو الدور الذي اعترف بقبوله رغم المخاوف الكثيرة قبل التصوير حيث كان يعرف أن "الجزء الأول قد نجح، فضلا عن تقلب الشخصية بين الدراما والكوميديا".