بعد أيام قليلة من إلغاء حفل "4 The Ladies Festival 2017" الذي كان من المقرر إقامته بالقاعة البيضاوية يوم 24 أوت، الذي كان سيجمع بين زاهو وآمال زان وشريفة لونا وكهينة سامت.. خرجت شركة "ماجيك ساوند" أخيرا، ببيان صحفي حمّلت خلاله الشركة الفرنسية المنظمة "ديسيبال برود" مسؤولية إلغاء الحفل الذي كان الجمهور قد اقتنى تذاكره رغم غلائها.
وجاء في البيان أن شركة "ماجيك ساوند" وبعد 20 سنة عملا لها بميدان تنظيم الحفلات، لم يشهد في تاريخها أن ألغي حفل كانت طرفا تنظيميا فيه. مضيفة: "عندما اتصلت بنا الشركة المذكورة (ديسيبال برود) لتنظيم حفل يجمع 4 فنانات ذوات أصول جزائرية رحبنا بالفكرة، ووضعنا كل خبرتنا وإمكانياتنا البشرية والتنظيمية من أجهزة صوت وإضاءة لتذليل أي صعوبة، كما قمنا بتسبيقات مالية تخص النقل وكراء بعض الأجهزة وتسديد مستحقات بعض مهندسي الأجهزة الخاصة بالعرض. في وقت لم تبد الشركة الفرنسية أي نية لتسديد ما قمنا بدفعه". وأضاف البيان الذي نشر باللغة الفرنسية!!: "أمام شح الحضور الجماهيري الذي لم يزد عن 100 شخص، خرجت شركة "ديسيبيال برود" لتلغي الحفل لحظات قبل بدايته، رغم أنها الجهة التي تتحمل فشل التسويق الدعائي للحدث والاتصال بوسائل الإعلام"، تختتم شركة "ماجيك ساوند" بيانها الصحفي.
وكانت الفنانة الجزائرية آمال زان أولى المنسحبات من الحفل، بعدما أعلنت إلغاء مشاركتها في العرض يوما واحدا قبل إقامته، وذلك عبر منشور دوّنته عبر صفحتها الخاصة على "فايسبوك" تأسفت فيه عن عدم لقاء محبيها، مرجعة السبب إلى عدم توفر الظروف التقنية والفنية اللازمة لإنجاح الحفل على حد قولها.
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حفل 4 The Ladies Festival في مهب الريح
آمال زان تنسحب شركة "ماجيك ساوند" توّضح
رابح. ع
بعد أيام قليلة من إلغاء حفل "4 The Ladies Festival 2017" الذي كان من المقرر إقامته بالقاعة البيضاوية يوم 24 أوت، الذي كان سيجمع بين زاهو وآمال زان وشريفة لونا وكهينة سامت.. خرجت شركة "ماجيك ساوند" أخيرا، ببيان صحفي حمّلت خلاله الشركة الفرنسية المنظمة "ديسيبال برود" مسؤولية إلغاء الحفل الذي كان الجمهور قد اقتنى تذاكره رغم غلائها.
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وجاء في البيان أن شركة "ماجيك ساوند" وبعد 20 سنة عملا لها بميدان تنظيم الحفلات، لم يشهد في تاريخها أن ألغي حفل كانت طرفا تنظيميا فيه. مضيفة: "عندما اتصلت بنا الشركة المذكورة (ديسيبال برود) لتنظيم حفل يجمع 4 فنانات ذوات أصول جزائرية رحبنا بالفكرة، ووضعنا كل خبرتنا وإمكانياتنا البشرية والتنظيمية من أجهزة صوت وإضاءة لتذليل أي صعوبة، كما قمنا بتسبيقات مالية تخص النقل وكراء بعض الأجهزة وتسديد مستحقات بعض مهندسي الأجهزة الخاصة بالعرض. في وقت لم تبد الشركة الفرنسية أي نية لتسديد ما قمنا بدفعه". وأضاف البيان الذي نشر باللغة الفرنسية!!: "أمام شح الحضور الجماهيري الذي لم يزد عن 100 شخص، خرجت شركة "ديسيبيال برود" لتلغي الحفل لحظات قبل بدايته، رغم أنها الجهة التي تتحمل فشل التسويق الدعائي للحدث والاتصال بوسائل الإعلام"، تختتم شركة "ماجيك ساوند" بيانها الصحفي.
وكانت الفنانة الجزائرية آمال زان أولى المنسحبات من الحفل، بعدما أعلنت إلغاء مشاركتها في العرض يوما واحدا قبل إقامته، وذلك عبر منشور دوّنته عبر صفحتها الخاصة على "فايسبوك" تأسفت فيه عن عدم لقاء محبيها، مرجعة السبب إلى عدم توفر الظروف التقنية والفنية اللازمة لإنجاح الحفل على حد قولها.