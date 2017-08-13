انتحار شاب شنقا في الوادي

date 2017/08/30 views 359 comments 0
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icon-writer نورالدين غزال

علمت "الشروق" أن شابا في عقده الثاني يقطن بالرقيبة ولاية الوادي قد وضع حدا لحياته شنقا بواسطة حبل صباح الأربعاء.

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هذه الحادثة أثارت حالة من الذعر والاستياء لدى نفوس سكان عموم ولاية الوادي، والأمر يتعلق بالشاب (ف.ف)، فيما تبقى أسباب الانتحار مجهولة وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات ودوافع الانتحار. وسجلت ولاية الوادي حالتين في خلال شهر واحد من هذه السنة.

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