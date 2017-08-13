توقيف 3 عسكريين سابقين ضمن عصابة تروج السموم المغربية

مثل أمام الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، الأربعاء، عصابة تتاجر بالمخدرات المغربية تتكون من 6 أشخاص من بينهم 3 عسكريين سابقين بفرقة مكافحة الإرهاب، حيث وجهت إليهم تهمة المتاجرة بالمخدرات بعد توقيف أحدهم على مستوى المحطة البرية بالخروبة، قادما من ولاية تلمسان، وبحوزته ما يفوق كيلوغراما من القنب الهندي، ومبلغ مالي قيمته 28 مليون سنتيم داخل حقيبة سفره بصدد ترويجه في العاصمة.

المتهم حولته مصالح الأمن بعد تفتيشه وحجز المخدرات للتحقيق على مستوى محكمة حسين داي الابتدائية، واستدعاء شركائه ببرقيات رسمية لسماعهم قبل الأمر بإيداعهم جميعا الحبس المؤقت لتورطهم في المتاجرة بالمخدرات. وهو ما كشفته فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية في سياق التحري من خلال استخراج دردشة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بين المتهمين الذين فتحوا حسابات بأسماء مستعارة لتمويه عناصر الأمن، أثناء ممارستهم مهامهم بالثكنات العسكرية في كل من بومرداس والجلفة إلى جانب رصد مكالمات عبر "المسنجر" كانت تدور حول النشاط المشبوه للعصابة في بيع المخدرات .

المتهم الرئيس الذي ينحدر من ولاية تلمسان، اعترف خلال الجلسة العلنية، وعبر جميع مراحل التحقيق القضائي، بأنه كان يجلب القنب الهندي من المغرب ويتنقل إلى العاصمة قصد بيعه، بمبلغ 8000 دج لكل 100غ بالنسبة إلى النوعية العادية، ومبلغ 12000 دج للنوعية الرفيعة.

بالمقابل، تراوحت تصريحات بقية المتهمين أثناء ردهم على أسئلة القاضي، بين الاعتراف ومحاولة التملص من المسؤولية الجزائية من خلال تأكيدهم على استهلاكها، نظرا إلى الضغط الذي يعانون منه في أثناء القيام بمهماتهم الخطيرة في محاربة الجماعات الإرهابية بجبال بومرداس وتيزي وزو، وأنكروا الغرض من حيازتها في البيع، وأمام كل ذلك التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم الصادر عن محكمة حسين داي القاضي بمعاقبتهم بـ7 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج .